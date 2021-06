Oproep aan informateur: verdeel klimaatkosten eerlijk, laat zware industrie meebetalen

Milieudefensie en 10 mkb-brancheorganisaties trekken aan de bel: laat de zware industrie eerlijk de rekening betalen voor verlaging van de eigen CO 2 -uitstoot. Per brief aan informateur Hamer pleiten partijen ervoor dat het mkb niet langer opdraait voor de kosten van de vergroening van de zware industrie. Het wordt tijd dat de industrie haar eerlijk deel bijdraagt.

De mkb-branches zijn goed voor 45.000 mkb-bedrijven en 500.000 werknemers: onder meer metaalverwerkers, spuitgieters, bakkers, meubelmakers en drukkers, slagers en bloemisten. Met hun pleidooi wijken zij af van het standpunt van zowel werkgevers-organisatie VNO-NCW als MKB Nederland, die de kosten van de vergroening van de industrie helemaal bij de belastingbetaler neerleggen.

De zware industrie in Nederland (staalproductie, chemie, olie raffinaderijen) bestaat uit 12 grote bedrijven.

Samen zijn ze verantwoordelijk voor bijna een kwart van de Nederlandse CO 2 -uitstoot. Door talloze vrijstellingen betalen deze bedrijven niet alleen nauwelijks energiebelastingen, maar ze dragen ook amper bij aan het vullen van de subsidiepot voor vergroening van de industrie.

Die subsidiepot wordt namelijk gevuld via de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE), een opslag op elektriciteit- en aardgasverbruik. Uit een WOB-verzoek van Milieudefensie blijkt dat de subsidiepot voor vergroening van de industrie voor 80 procent wordt gevuld door het industriële mkb. Zo betaalt een metaalverwerkend mkb-bedrijf 75 keer meer ODE per ton CO 2 dan een olieraffinaderij.

De mkb-bedrijven hebben daarbij geen baat bij de subsidieregeling. De subsidies zijn vooral bedoeld voor CO 2 -opslag en waterstof, technieken waarvan de zware industrie profiteert. Het mkb betaalt dus voor iets waar ze zelf niets aan hebben.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “Nu beloont de overheid grote vervuilers met geld uit de zakken van het mkb. Dat is onhoudbaar en oneerlijk. Het is tijd dat de vervuiler gaat betalen.”

Dit kan eerlijker: door de vrijstellingen voor de zware industrie af te schaffen en het tarief voor grootverbruikers bij de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE) te verhogen. Een andere optie is een vlakke CO 2- heffing voor de zware industrie. Met die opbrengst kan vervolgens de subsidiepot worden gevuld en kunnen de kosten voor het mkb flink omlaag.

Naast het pleidooi lanceert Milieudefensie een petitie zodat mkb’ers en anderen steun kunnen betuigen aan de oproep tot een eerlijke verdeling van de klimaatrekening. Milieudefensie en 10 mkb-branches hebben gelijktijdig een brief naar de informateur gestuurd met dezelfde boodschap. Het gaat om de volgende branches:

Koninklijke Metaalunie

Federatie Nederlandse rubber- en kunststofindustrie (NRK)

Nederlandse brood- en banketbakkers ondernemersvereniging (NBOV)

Koninklijke CBM branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie

KVGO brancheorganisatie grafimedia

BOVAG (mobiliteit ondernemers)

Vakcentrum (zelfstandige retail ondernemers)

VBW (Bloemist winkeliers)

AGF (Fruit en Groentewinkels)

KNS (slagers)