Er is een nieuw nul-emissie zwaar transportvoertuig ontwikkeld dat de koolstofimpact van de installatie van grote infrastructuur zoals bruggen, windturbines en onderdelen van elektriciteitscentrales kan elimineren. Mammoet – het grootste hijs- en transportbedrijf ter wereld – is verantwoordelijk.

Het werkt door bestaande Self-propelled Modular Transporters – of SPMT’s – om te bouwen van diesel naar elektrische energie. SPMT’s zijn het werkpaard van de zware industrie en worden gebruikt in bijna alle grote energie- en bouwprojecten wereldwijd.

Mammoet ontwikkelde een retrofit kit om de dieselmotoren in de voertuigen te vervangen door elektromotoren. Eenmaal omgebouwd werkt elke SPMT op dezelfde manier als voorheen: het vervoeren van objecten tot duizenden tonnen stapvoets, met behulp van een afstandsbediening.

Het nieuwe voertuig toont Mammoet’s sterke betrokkenheid bij de energietransitie, en bij haar eigen duurzaamheid. Door nieuwe motoren in bestaande SPMT’s in te bouwen, bespaart Mammoet zowel op afval als op extra bouwwerkzaamheden, in vergelijking met de aanschaf van nieuwe emissieloze machines.

De nieuwe SPMT kan de koolstofvoetafdruk van transporten op locatie elimineren. Hierdoor kunnen onze klanten de impact van grote infrastructuurprojecten op omliggende mensen, bedrijven en infrastructuur verminderen.

Het vermindert de geluidsniveaus op projectlocaties, waardoor de werkomstandigheden stiller en veiliger worden. De communicatie tussen medewerkers is duidelijker, terwijl er langer kan worden doorgewerkt op locaties met geluidsbeperkingen.

Deze oplossing werd medegefinancierd door DKTI, een programma van de Nederlandse overheid voor de ontwikkeling van klimaattechnologieën en innovaties in de logistiek. Mammoet werkte samen met een toonaangevende leverancier van zero emissie aandrijflijnen voor de zware industrie om de elektrische power pack oplossing op de markt te brengen.

De SPMT, of Self-propelled Modular Transporter, werd in 1984 door Mammoet ontwikkeld en is wereldwijd al meer dan 40.000 aslijnen in gebruik. De SPMT zorgde voor een revolutie in de zware industrie door zware ladingen veilig, efficiënt en nauwkeurig te verplaatsen.

Deze volgende stap in het verhaal van Mammoet zal net zo belangrijk zijn, door de CO2- en NOx-uitstoot tot nul te reduceren en de weg te wijzen naar een duurzame toekomst voor zwaar transport.