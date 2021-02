Opening Circulair Textiel Lab grote doorbraak in 100% recyclen van kleding

In Nederland recyclen we slechts 1% van al het textielafval tot nieuwe grondstof voor de textielindustrie. Het Circulair Textiel Lab maakt het mogelijk om op grotere schaal circulair textiel te ontwikkelen en te produceren. Het lab, gevestigd in Twente, is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet. Het Circulair Textiel Lab is een initiatief van hogeschool Saxion en partners uit het bedrijfsleven verzameld in de stichting TexPlus en opent deze week haar deuren.

Het Circulair Textiel Lab draagt bij aan de Nederlandse ambitie om in 2030 de helft van al het textiel te verduurzamen. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Circulaire Economie: “De ecologische voetafdruk van textiel is groter dan die van de lucht- en zeevaart bij elkaar. Met de opening van het eerste circulaire textiellab, en de samenwerking in de keten met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire textielindustrie echt een vlucht nemen. Circulair is de toekomst.”