Bedrijven in de kleding-, textiel-, schoenen- en meubelsector kunnen zich vanaf dit jaar beter voorbereiden op belangrijke duurzaamheidsvragen. Het toekomstige Verbond voor Duurzame Kleding, Textiel en Schoenen biedt twee gratis IMVO‑modules aan: Klimaat en Dwangarbeid. In dit verbond dat op stapel staat, werken onder begeleiding van de SER de partijen INretail, MODINT, FNV, Mondiaal FNV, CNV Internationaal en verscheidene partners samen met bedrijven om risico’s in de internationale productieketen aan te pakken.

Directe relevantie: Focus op klimaat en ketenverantwoordelijkheid

De keuze voor de thema’s Klimaat en Dwangarbeid is ingegeven door actualiteit én de behoefte aan concrete handvatten in de sector. Zo werd textiel in 2025 nog aangemerkt als hoogrisicosector voor dwangarbeid, terwijl de Europese regelgeving hierover in 2027 van kracht wordt. Tegelijkertijd neemt de druk op bedrijven toe om hun CO₂-voetafdruk transparant te maken.

Leren in eigen tempo, met begeleiding

Het programma is ontworpen voor bedrijven die direct aan de slag willen. De kracht van de modules zit in de combinatie van expertise en interactie; naast fysieke en digitale bijeenkomsten en online zelfstudie is er volop ruimte om ervaringen en oplossingen uit te wisselen met sectorgenoten. Zo leren deelnemers niet alleen van de theorie, maar ook van de praktijkvoorbeelden van collega-bedrijven.

Module Dwangarbeid: Deelnemers leren risico-indicatoren herkennen, kwetsbare groepen in de keten identificeren en gerichte maatregelen nemen. Dit helpt om volledig voorbereid te zijn op de regelgeving die eind 2027 gaat gelden.

Module Klimaat: Bedrijven ontdekken hoe zij hun uitstoot (Scope 1, 2 en 3) in kaart brengen en realistische reductiedoelen opstellen volgens het Science Based Targets Initiative. Hiermee sluiten zij aan bij het 1,5°C-pad van het Akkoord van Parijs.

Deelname en planning

Dankzij financiering door de SER is deelname kosteloos. Per organisatie kunnen maximaal drie medewerkers per module meedoen. De module Klimaat wordt gepland tussen april en juni 2026. De module Dwangarbeid start ook in april en wordt in september afgerond. In maart worden de definitieve data gepubliceerd. Cursusdeelnemers moeten rekenen op een tijdsinvestering van 2 á 3 dagen per module en kunnen zich tot 27 maart aanmelden via https://ap.lc/gJjxx.

Gedetailleerde informatie over de inhoud van beide modules is hier te vinden:

Module Dwangarbeid

Module Klimaat