De ontbossing is toegenomen sinds het begin van het decennium, waardoor de wereld 45% achterligt op schema om de bosdoelstellingen te halen. Het verlies van oerbossen, de aantasting van bossen en de verergering van bosbranden blijven een bedreiging vormen voor habitats, mensen en het klimaat.

Het Forest Declaration Assessment-rapport van 2024, “Forests under fire: Tracking progress on 2030 forest goals”, werd vandaag uitgebracht te midden van de verwachting van de komende COP16-bijeenkomsten van de Convention on Biodiversity in Cali, Colombia later deze maand. Het rapport onthult cruciale inzichten in de voortgang van het stoppen en terugdraaien van ontbossing en bosdegradatie – essentiële doelen voor het behoud van biodiversiteit en klimaatstabiliteit.

De ontbossing in 2023 bereikte 6,37 miljoen hectare, waardoor de wereld 45% afwijkt van het benodigde traject om ontbossing tegen het einde van het decennium te stoppen. De bosdegradatie lag 20% ​​af in tropische vochtige bossen, terwijl 62,6 miljoen hectare bossen wereldwijd daalde van een hogere naar een lagere ecologische integriteitsklasse. En hoewel herstel wereldwijd gaande is, is een volledig beeld van de voortgang onduidelijk vanwege ernstige beperkingen in beschikbare gegevens van herstelmonitoring. Beschikbare bewijzen tonen echter aan dat de voortgang van het herstel waarschijnlijk nog lang niet in de buurt komt van de noodzaak.

Helaas laten de bevindingen van de beoordeling van 2024 ook zien dat bosbescherming steeds kwetsbaarder wordt voor zowel politieke als economische verschuivingen. Terwijl landen ernaar streven economieën te ondersteunen die zijn gebaseerd op de winning van natuurlijke hulpbronnen en steeds toenemende consumptie, en tegelijkertijd proberen ze over te stappen op duurzame alternatieven zoals hernieuwbare energie, moeten ze ook navigeren door de complexe relatie tussen energievraag en bosgezondheid. Politieke overgangen in belangrijke landen benadrukken de potentiële risico’s en kansen voor bosbehoud in de komende jaren.

Duurzaamheidstransities: een tweesnijdend zwaard voor bossen

De overgang naar hernieuwbare energie is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, maar brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee voor bosbehoud. De beoordeling van 2024 benadrukt dat de stijgende vraag naar mineralen, gedreven door de behoefte aan schone energietechnologieën zoals elektrische voertuigen (EV’s), bijdraagt ​​aan aanzienlijke milieueffecten. Kritieke mineralen zoals lithium, kobalt en nikkel zijn vereist voor EV-batterijen en hernieuwbare infrastructuur, maar hun winning leidt vaak tot vernietiging van habitats, watervervuiling en verlies van biodiversiteit.

Ondanks de recordgroei in de productie van hernieuwbare energie bereikte het gebruik van fossiele brandstoffen in 2023 ook historische hoogtepunten. Deze voortdurende afhankelijkheid van steenkool en andere fossiele brandstoffen vergroot de druk op bossen naarmate de mijnbouwactiviteiten toenemen. Het is alarmerend dat fossiele brandstoffen nog steeds 80% van de wereldwijde energievoorziening uitmaken en dat dit cijfer naar verwachting in 2030 slechts tot 73% zal dalen. Als gevolg hiervan heeft de drang naar hernieuwbare energiebronnen nog niet geleid tot de verwachte vermindering van de winning van fossiele brandstoffen of de daarmee gepaard gaande ontbossing.

De transitie naar hernieuwbare energie hoeft echter niet ten koste te gaan van bosecosystemen. Het rapport onderstreept de noodzaak van beleid dat een meer circulaire economie bevordert. Mineralen die worden gebruikt in schone energietechnologieën kunnen meer dan tien jaar meegaan als er systemen worden opgezet om ze te winnen en te recyclen. Zonder prikkels voor dergelijke circulaire benaderingen zullen de winning en het afval die gepaard gaan met hernieuwbare technologieën echter aanzienlijke risico’s voor bossen blijven vormen.

Verweven mensenrechten- en biodiversiteitsrisico’s in de mijnbouwsector

De haast om kritieke mineralen heeft ook mensenrechtenkwesties verergerd, met name in regio’s met een rijke biodiversiteit. Volgens gegevens van Global Witness was mijnbouw de grootste aanjager van dodelijke aanvallen op milieubeschermers in 2023. Latijns-Amerika en Azië, die centraal staan ​​in de toeleveringsketens van mineralen, zagen een onevenredig aantal van deze aanvallen. Dit geweld onderstreept de dringende behoefte aan sterkere bescherming voor inheemse en lokale gemeenschappen die een cruciale rol spelen bij het beschermen van bossen.

Beleidskaders zijn vaak ontoereikend om deze gevolgen aan te pakken. Terwijl landen als China hun wetten herzien om eisen voor ecologisch herstel op te nemen, schieten deze regelgevingen vaak tekort in het beschermen van overzeese ecosystemen. Naarmate de overzeese mijnbouwactiviteiten van China groeien, nemen de zorgen over milieupraktijken in tropisch Afrika en Azië toe. Om een ​​evenwicht te bereiken tussen bosbehoud en vraag naar mineralen, is een uitgebreid beleid nodig dat zowel ecosystemen als de rechten van kwetsbare gemeenschappen beschermt.

Politieke transities: risico’s en kansen voor bosbehoud

Naast de transitie naar hernieuwbare energie, vormen politieke transities in belangrijke landen met veel bossen zowel risico’s als kansen voor wereldwijde bosdoelen. Twee van de landen met het grootste verlies aan primair bos, Indonesië en Bolivia, zullen binnenkort grote politieke veranderingen ondergaan. De nieuwe president van Indonesië, die in oktober 2024 aantreedt, zal invloed hebben op het beleid dat de uitgestrekte bossen van het land aantast. Op dezelfde manier zullen de verkiezingen van Bolivia in 2025 waarschijnlijk van invloed zijn op de aanpak van ontbossing en bosdegradatie.

Aan de consumptiekant kunnen politieke verschuivingen in de EU en de Verenigde Staten in 2024 wereldwijde gevolgen hebben. De resultaten van de Europese verkiezingen in juni 2024 kunnen van invloed zijn op de Europese Green New Deal, die maatregelen omvat die gericht zijn op het verminderen van ontbossing die verband houdt met EU-consumptie. In de Verenigde Staten zou de uitkomst van de federale verkiezingen in november van invloed kunnen zijn op de toekomst van de Amerikaanse FOREST Act, wetgeving die gericht is op het inperken van due diligence bij ontbossing – en zou ook veel verder kunnen resoneren dan die wet in grotere implicaties voor wereldwijde klimaatactie.

Deze overgangen bieden momenten om de inzet voor bosbehoud opnieuw te beoordelen en te versterken. Ze vormen echter ook risico’s als nieuwe regeringen milieubeleid minder prioriteit geven ten gunste van economische groei of andere zorgen. Om wereldwijde bosbescherming veerkrachtig te houden, is het essentieel dat beleid ter ondersteuning van de gezondheid van bossen wordt geïsoleerd van dergelijke politieke verschuivingen.

Een pad voorwaarts: bosdoelen afstemmen op economische en politieke prioriteiten

Nu landen zowel politieke als economische overgangen doormaken, moet het pad voorwaarts een holistische benadering van bosbehoud omvatten. Dit omvat het promoten van alternatieve modellen voor het gebruik van hulpbronnen, zoals circulaire economieën die de afhankelijkheid van nieuwe materialen verminderen. Het omvat ook het benutten van politieke overgangen om de inzet voor bosbehoud te versterken en ervoor te zorgen dat beleid voor hernieuwbare energie en ander beleid dat bedoeld is om de benodigde duurzaamheidstransitie te bereiken, niet onbedoeld schadelijk is voor bossen.

Uiteindelijk benadrukken de uitdagingen die in de Forest Declaration Assessment van 2024 worden geschetst dat het bereiken van bosbehoudsdoelen en het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling elkaar niet uitsluiten. Maar succes hangt af van de bereidheid van overheden, de industrie en het maatschappelijk middenveld om prioriteit te geven aan bossen en duurzame praktijken op elk niveau te integreren. Nu het nog maar een paar jaar duurt tot 2030, is het tijd om actie te ondernemen.