De Europese Commissie heeft vandaag het voortgangsverslag klimaatactie 2024 gepubliceerd, waaruit blijkt dat de nettobroeikasgasemissies in de EU in 2023 met 8,3 % zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is de grootste jaarlijkse daling in decennia, met uitzondering van 2020 toen COVID-19 leidde tot emissiereducties van 9,8 %. De netto-uitstoot van broeikasgassen ligt nu 37% onder het niveau van 1990, terwijl het bbp in dezelfde periode met 68% is gegroeid, wat wijst op de voortdurende ontkoppeling van emissies en economische groei. De EU blijft op schema om haar toezegging om de emissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen, na te komen.

De emissies van elektriciteits- en industriële installaties die onder het EU-emissiehandelssysteem vallen, daalden in 2023 met 16,5 %. De emissies van de ETS-sector liggen nu ongeveer 47,6 % onder het niveau van 2005 en liggen goed op schema om de doelstelling van -62 % voor 2030 te halen.

De emissies van de ETS-sector liggen nu ongeveer 47,6 % onder het niveau van 2005 en liggen goed op schema om de doelstelling van -62 % voor 2030 te halen. In het kader van het EU-ETS zijn de emissies van elektriciteitsproductie en verwarming met 24 % gedaald ten opzichte van 2022, als gevolg van de groei van hernieuwbare energiebronnen, met name wind- en zonne-energie, en de overgang van steenkool naar steenkool. De luchtvaartemissies stegen met 9,5%, waarmee ze hun post-COVID-trend voortzetten.

ten opzichte van 2022, als gevolg van de groei van hernieuwbare energiebronnen, met name wind- en zonne-energie, en de overgang van steenkool naar steenkool. De luchtvaartemissies stegen met 9,5%, waarmee ze hun post-COVID-trend voortzetten. Het EU-ETS genereerde in 2023 inkomsten van 43,6 miljard EUR voor investeringen in klimaatactie. 7,4 miljard euro wordt toegewezen aan het innovatiefonds en het moderniseringsfonds, terwijl de rest van het geld rechtstreeks naar de lidstaten gaat.

voor investeringen in klimaatactie. 7,4 miljard euro wordt toegewezen aan het innovatiefonds en het moderniseringsfonds, terwijl de rest van het geld rechtstreeks naar de lidstaten gaat. Gebouwen, landbouw, binnenlands vervoer, kleine industrie en afvalemissies (die onder de verordening inzake de verdeling van de inspanningen vallen) zijn in 2023 met ongeveer 2 % gedaald. De dalingen werden veroorzaakt door de bouwsector, die met ongeveer 5,5 % afnam. De emissies van de landbouw daalden met 2 %, terwijl de emissies van het vervoer met minder dan 1 % daalden.

(die onder de verordening inzake de verdeling van de inspanningen vallen) De dalingen werden veroorzaakt door de bouwsector, die met ongeveer 5,5 % afnam. De emissies van de landbouw daalden met 2 %, terwijl de emissies van het vervoer met minder dan 1 % daalden. De natuurlijke koolstofput van de EU is in 2023 met 8,5 % toegenomen, waarmee de dalende trend van het afgelopen decennium in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) wordt omgebogen. Er zijn echter verdere inspanningen nodig om de doelstellingen voor 2030 te halen.

Hoewel dit verslag bemoedigend nieuws geeft over de emissiereducties in de EU, zijn er het afgelopen jaar ook meer catastrofale gebeurtenissen geweest en zijn er levens en middelen van bestaan verloren gegaan, als gevolg van ons toch al veranderende klimaat, en hebben de wereldwijde emissies nog geen piek bereikt. Er moeten verdere maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de EU haar doelstellingen voor 2030 haalt en zich op de juiste weg begeeft om haar toekomstige doelstelling voor 2040 en de doelstelling van nuluitstoot in 2050 te verwezenlijken. De EU moet ook haar internationale inzet voortzetten, te beginnen met de COP29 volgende maand, om ervoor te zorgen dat ook onze internationale partners de nodige maatregelen nemen.

Hoewel de lidstaten de aanpassing aan de klimaatverandering langzaam verbeteren en veerkracht opbouwen, is verdere actie van cruciaal belang. In 2023 heeft Europa te maken gehad met de grootste bosbranden ooit geregistreerd, een van de natste jaren ooit, grote hittegolven op zee, wijdverbreide verwoestende overstromingen en een aanhoudende stijging van de temperaturen. In de mededeling van de Commissie over het beheer van klimaatrisico’s en de Europese klimaatrisicobeoordeling werd benadrukt dat klimaatblootstelling op alle bestuursniveaus in aanmerking moet worden genomen bij het vaststellen van beleidsprioriteiten, en op alle sectorale beleidsterreinen.

Het afgelopen jaar heeft de EU met haar internationale partners productieve inspanningen geleverd om de klimaatactie te versterken, met name tijdens de COP28 in Dubai. Tijdens de COP28 hebben de partijen de eerste algemene inventarisatie in het kader van de Overeenkomst van Parijs afgerond, met besluiten over het versnellen van maatregelen tegen 2030 en daarna, met inbegrip van de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, het verdrievoudigen van de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie en het verdubbelen van het wereldwijde gemiddelde jaarlijkse tempo van verbeteringen van de energie-efficiëntie tegen 2030. De EU, haar lidstaten en financiële instellingen, gezamenlijk bekend als Team Europa, blijven de grootste verstrekker van ontwikkelingshulp en de grootste verstrekker van klimaatfinanciering ter wereld, goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde openbare klimaatfinanciering.