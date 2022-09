Refurbed, een van de snelst groeiende online marktplaatsen voor refurbished elektronische apparaten in Europa, biedt in Nederland een nieuwe productcategorie aan met refurbished huishoudelijke apparatuur en keukenapparatuur. Naast onder andere laptops, telefoons, smartwatches en headphones zijn nu ook huishoudelijke producten zoals robotstofzuigers, espressomachines en blenders toegevoegd aan het assortiment. Refurbed wil hiermee een nog grotere bijdrage leveren aan een duurzame economie. Door producten en onderdelen na gebruik een tweede leven te geven kan de hoeveelheid e-waste worden teruggedrongen en de verspilling van grondstoffen tegengegaan.

Refurbished de norm in ieder huishouden

Het is de missie van refurbed om (Nederlandse) consumenten een duurzaam alternatief te bieden voor de aankoop van elektronische apparaten. Kilian Kaminski, één van de drie oprichters van refurbed: “Het is ons doel om van refurbished elektronica de norm te maken in ieder huishouden. De uitbreiding naar huishoudelijke apparatuur is daarmee een logische stap. Ook in deze categorie staat voorop dat we consumenten het vertrouwen willen geven dat een refurbished apparaat net zo goed werkt als een nieuw apparaat, en dat het daarbij een veel duurzamere keuze is.”

E-waste: een grote vervuiler van onze kostbare aarde

In 2019 was er maar liefst 53,6 miljoen ton aan e-waste. Dit staat gelijk aan 7.432 Eiffeltorens, 292.000 jumbojets of 362.000.000 Iphones. Met het reviseren, ofwel refurbishen, van elektronica kunnen we de hoeveelheid e-waste terugdringen, door bij gebruikte elektronische apparaten de oude onderdelen te vervangen en de onderdelen die nog voldoen te hergebruiken. Het uitbreiden van het assortiment naar andere productcategorieën door refurbed levert daar een bijdrage aan.

Krachten bundelen – samen voor een betrouwbare industrie

Samen met andere EUREFAS-leden (de European Refurbishment Association) zet refurbed zich in voor een betrouwbare industrie. Door krachten te bundelen en kwaliteitsrichtlijnen voor de gehele branche op te stellen, wil het initiatief het vertrouwen van de consument in refurbished elektronische apparaten vergroten en twijfels over kwaliteit wegnemen. Met als doel bij te dragen aan de beweging richting een volledig circulaire economie waarin refurbished de norm wordt.