Refurbed heeft 6 jaar na de oprichting de grens van 1 miljard euro externe omzet bereikt. Het bedrijf onderstreept hiermee haar ontwikkeling als een van Europa’s snelst groeiende marktplaatsen voor refurbished elektronica. Sinds april 2022 is refurbed ook in Nederland actief, waarna de Nederlandse markt zich binnen een jaar heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste naast Duitsland en Oostenrijk.

Nog maar drie jaar geleden slaagde refurbed erin om een externe omzet van 100 miljoen euro te behalen. “Het is de afgelopen jaren heel snel gegaan”, aldus mede oprichter Peter Windischhofer. “Dit is een sterk signaal van de markt dat duurzaamheid en de circulaire economie in opkomst zijn. Men is bewuster dat er manieren zijn om de elektronische afvalberg te verkleinen en minder CO2 uit te stoten.” Een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van refurbed door het Fraunhofer Austria Research Institute, toonde onder andere aan dat via professionele refurbishment van elektronische apparaten tot 83 procent CO2 kan worden bespaard.

EY Scale-up Award

Refurbed werd vorige week bekroond met de EY Scale-up Award als Oostenrijkse ‘Scale-Up van het jaar‘. Windischhofer: “We zijn trots dat de positieve ontwikkelingen rond refurbed worden gezien. Het helpt ons met het verwezenlijken van onze missie, namelijk consumptie duurzamer maken en een beter alternatief bieden voor nieuwe en gebruikte producten. Uiteindelijk moet de circulaire economie en refurbishment de norm worden. We zijn trots op hoe het gaat, maar realiseren ons dat er nog een hele weg te gaan is.”

Foto: De drie oprichters van refurbed. V.l.n.r.: Juergen Riedl, Kilian Kaminski, Peter Windischhofer