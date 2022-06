Refurbed, een van de snelst groeiende online marktplaatsen voor refurbished elektronische apparaten in Europa, heeft haar platform nu ook in Nederland gelanceerd. Met de komst van refurbed heeft Nederland een betrouwbaar, duurzaam en goedkoper alternatief voor de aankoop van elektronische apparaten. Het platform biedt een uitgebreid assortiment in Nederland aan met meer dan 18.000 elektronische apparaten van bekende merken als Apple, Samsung, Dell, Lenovo en Huawei. De beslissing om uit te breiden naar Nederland komt door de groeiende vraag van de Nederlandse consumenten naar meer milieubewuste en betaalbare elektronische apparaten.

Milieubewuste en betaalbare apparaten voor heel Europa

De organisatie heeft meerdere investeringen opgehaald voor uitbreiding in Europa waaronder de Serie B financieringsronde ter waarde van 54 miljoen dollar in augustus 2021. Op dit moment is refurbed actief in 13 landen, waaronder Oostenrijk, Duitsland, Polen, Italië, Ierland, Frankrijk en Zweden en nu dus ook Nederland. “We zien dat Nederlanders openstaan voor refurbished apparaten. Ze denken na over de impact die hun aankopen hebben op het milieu. Maar dan moet het wel net zo goed werken als een nieuwe en een goede garantie op zitten. Met refurbed willen we een alternatief bieden voor de aankoop van nieuwe producten. Op die manier kunnen consumenten groene keuzes maken, zonder dat zij hoeven in te leveren op kwaliteit en voorwaarden als een lange garantie,” aldus eén van de drie oprichters Peter Windischofer. “Ons doel is dat ieder huishouden in Europa ten minste één refurbished product gebruikt.”

Platformrol moet consument meer vertrouwen geven

In landen waar de organisatie al actief is krijgt refurbed de beste klanttevredenheidscores in de branche. Ondanks het feit dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in refurbished apparaten stijgt, valt er nog veel te winnen. Refurbed fungeert dan ook als een platform dat koper en handelaar met elkaar verbindt. De aankoopovereenkomst is er een tussen de consument en de handelaar. Alleen geselecteerde, ervaren en professionele handelaren en refurbishers mogen hun goederen op het platform verkopen. Peter Windischofer: “De selectie en controle is belangrijk in onze werkwijze. Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is om een tweedehands telefoon te kopen, die snel kapot kan gaan en waar geen garantie op zit. Wij controleren en reviseren alle apparaten volgens een uitgebreid proces en bieden garantie van minimaal een jaar en een testperiode van 30 dagen, zodat onze klanten zekerheid hebben een goed werkend apparaat te kopen.”

Voor elk mobieltje een boom

Kleine elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, tablets of laptops vormen het grootste deel van het elektronische afval (e-waste). Jaarlijks wordt wereldwijd meer dan 50 miljoen ton e-waste geproduceerd. Dat staat gelijk aan ongeveer 7.342 keer het gewicht van de Eiffeltoren. Slechts 20% van de afgedankte elektronische apparaten wordt gerecycled, de rest komt op de vuilnisbelt of in de natuur terecht. Door deze apparaten zorgvuldig en volledig te reviseren wordt er tot 70% minder CO2-uitstoot gerealiseerd, dan bij de productie van nieuwe apparaten. Als de huidige trend doorzet, produceren we in 2050 al 120 miljoen ton e-waste (Baldé et al., 2017). Helaas is het refurbishment proces niet geheel CO2-uitstoot vrij. Daarom plant refurbed voor elk verkocht product een boom via hun partnership met Eden Reforestation Projects. Hiermee wordt de koolstofuitstoot gecompenseerd die ontstaat tijdens het refurbishment-proces van de elektronica. De teller bij refurbed staat inmiddels om 1,7 miljoen bomen die verspreid zijn over Haïti, Madagaskar, Kenia, Indonesië, Mozambique of Nepal.