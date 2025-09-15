CNV Internationaal presenteert een nieuw onderzoek (uitgevoerd door Profundo) dat de nikkeltoeleveringsketen in kaart brengt: van de mijnen en smelterijen in Indonesië tot elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen in Europa. Het rapport onthult ernstige misstanden en roept op tot actie voor een eerlijke energietransitie.

Wat gaat er mis in de nikkelindustrie?

Bekijk de heatmap hieronder voor de ernst van de gemelde problemen.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

107 dodelijke ongevallen tussen 2019 en 2025

tussen 2019 en 2025 56-urige werkweken onder gevaarlijke omstandigheden

onder gevaarlijke omstandigheden Arbeidsproblemen : risico’s voor veiligheid en gezondheid op het werk, outsourcing, onzekere contracten, lage lonen, extreem lange werktijden, gendergerelateerd geweld, en vakbondsonderdrukking, onderstaande heatmap brengt de risico’s in kaart.

: risico’s voor veiligheid en gezondheid op het werk, outsourcing, onzekere contracten, lage lonen, extreem lange werktijden, gendergerelateerd geweld, en vakbondsonderdrukking, onderstaande heatmap brengt de risico’s in kaart. Impact op gemeenschappen : vervuiling, ontbossing, watervervuiling, voedselonzekerheid, gedwongen verhuizingen

: vervuiling, ontbossing, watervervuiling, voedselonzekerheid, gedwongen verhuizingen Culturele gevolgen: verdrijving van inheemse gemeenschappen en verlies van traditionele bestaansmiddelen

Economische groei met een schaduwzijde

Indonesië is wereldwijd koploper in de export van nikkelproducten. In Centraal-Sulawesi zijn 117 nikkelbedrijven actief. Het hart van deze groei is het Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), een complex van 5.500 hectare met meer dan 50 bedrijven.

Maar deze groei kent een keerzijde:

Slechte arbeidsomstandigheden

Luchtvervuiling

Gedwongen verhuizingen

Structurele schendingen van arbeidsrechten

Wie zijn er verbonden met Europa?

Het onderzoek traceert nikkel uit vier industriële zones in Morowali en Noord-Morowali naar eindproducten in de EU. Via leveranciers als CATL, GEM en POSCO zijn er verbanden met grote automerken: Volvo, Tesla, Mercedes-Benz, Ford, en Volkswagen. Voor zonne- en windenergie zijn de ketens minder transparant. Bedrijven geven zelden inzicht in hun inkooprelaties, wat verantwoording bemoeilijkt.

Een andere zone, het Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), toont al potentiële verbindingen met Europa via Thyssenkrupp Materials, leverancier van o.a. BMW, Stellantis en Toyota.

Wat moet er gebeuren?

CNV Internationaal pleit voor een eerlijke en groene energietransitie waarin arbeidsrechten en milieunormen centraal staan.

1. Versterk sociale dialoog

Vakbonden moeten de ruimte krijgen om via collectieve onderhandelingen arbeidsomstandigheden te verbeteren.

2. Werk samen in allianties

Samenwerking tussen vakbonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven—lokaal én internationaal—is essentieel. Multistakeholder Initiatieven zoals IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). bieden daarvoor een goed kader.

3. Gebruik invloed in de keten

Europese bedrijven kunnen betere praktijken eisen van hun leveranciers. Transparantie en samenwerking met lokale vakbonden zijn cruciaal.

Samen voor eerlijke impact

CNV Internationaal organiseert dialoog tussen arbeiders, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen bouwen we aan een nikkelsector die niet alleen Europa’s groene toekomst aandrijft, maar ook de mensen aan het begin van de keten versterkt.