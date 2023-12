Een kwart van de wereldbevolking heeft elk jaar te maken met extreme waterstress. GROHE heeft een internationaal, representatief onderzoek* uitgevoerd naar waterschaarste en de manier waarop mensen daarmee omgaan. Het onderzoek toont aan dat de persoonlijke impact van waterschaarste een belangrijke drijfveer is voor de bereidheid van mensen om hun waterconsumptie aan te passen: 78% van de Nederlanders zou minder water verbruiken als er in Nederland sprake is van watertekort. Al laat het onderzoek ook zien dat bijna de helft van de Nederlanders niet verwacht dat het individueel verminderen van de waterconsumptie een positief effect heeft op het milieu.

75% Nederlanders vreest stijgende kosten

De respondenten in alle deelnemende landen* verwachten dat de watercrisis zal verergeren, maar de internationale vergelijking toont enkele opmerkelijke verschillen. Terwijl mensen in Nederland zich nu het minst getroffen voelen (4%), zijn ze er het meest van overtuigd dat waterstress hun persoonlijke kosten voor water (75%) en voedsel (74%) in de komende vijf jaar zal beïnvloeden. Internationaal is bijna twee derde (65%) bezorgd dat deze kosten de komende vijf jaar zullen stijgen door de verslechterende watervoorraden. Meer dan 70% van de Nederlanders is bereid hun waterverbruik te verminderen als de kosten van water of energie stijgen.

Wereldwijde verandering in douchegewoonten

Ondanks de bezorgdheid over de persoonlijke impact, zien mensen mogelijkheden om een verschil te maken op individueel niveau. De internationale meerderheid (64%) gelooft dat persoonlijk minder water gebruiken een verschil maakt voor het milieu. In Nederland is dat percentage lager: 54%. Internationaal zegt 65% van de respondenten dat ze hun douchegewoonten al hebben veranderd of van plan zijn dat te doen, in Nederland gaat het zelfs om 71%. Interessant is dat mensen verschillende strategieën gebruiken: in Nederland en Marokko doucht bijna een derde (32%) minder vaak; in Frankrijk douchen de meeste respondenten korter (32%); en in de Verenigde Arabische Emiraten douchen mensen vaker met een lagere temperatuur (23%) dan in alle andere onderzochte markten.

Veel potentie efficiënter watergebruik

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er een hoge mate van bewustzijn is rond waterstress en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan, zegt maar liefst 47% van de respondenten (en 40% van de Nederlanders) niet genoeg te weten over hoe ze water kunnen besparen in hun dagelijks leven. Deelnemers in Marokko (60%), de Verenigde Arabische Emiraten (53%) en Frankrijk (51%) in het bijzonder willen beter geïnformeerd worden – precies de landen waar de respondenten zich al het meest getroffen voelen door waterstress. Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse respondenten heeft al water- en energiebesparende producten in de badkamer geplaatst of is dat nog van plan; 46% is dat niet van plan en 26% is niet bekend met producten die water besparen.

Paul Rebergen, Algemeen Directeur GROHE Nederland: “De bevindingen in het onderzoek onderstrepen het belang van het informeren van mensen over duurzaam watergebruik en technologische oplossingen die daarbij kunnen helpen. Als bedrijf met water als kern van onze activiteiten zien we het als onze verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor het creëren van meer waterbewustzijn. Van beleidsmakers en industrie tot individuele huishoudens; iedereen kan een steentje bijdragen.”

*In opdracht van GROHE voerde onderzoeksbureau YouGov het onderzoek uit onder meer dan 7.200 respondenten uit België, Frankrijk, Duitsland, Marokko, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS naar hun bewustzijn van waterschaarste.