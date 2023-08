De toenemende schaarste aan (drink)water is een groot probleem. Volgens onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum afgelopen juni, blijkt dat meer dan een kwart van het grondgebied van de EU momenteel heeft te maken met droogtewaarschuwingen, terwijl 8% al in een permanente staat van droogtewaarschuwing verkeert. Temperaturen van boven de veertig graden in de zomer in Europa zijn geen uitzondering meer. De afgelopen jaren zijn er duurzame initiatieven opgestart om waterschaarste mondiaal tegen te gaan. In Nederland heeft Made Blue Foundation het programma: Een liter voor een liter opgericht. Ambassadeurs van dit programma zijn bedrijven, hotels en andere ondernemingen die waterbesparing of het verbruik van hun product, dienst of organisatie omzetten in liters schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Zo zijn er bijvoorbeeld ook bedrijven die wassen zonder water, zoals Arion en THOMS Aviation.

Waterbesparende washandjes

Onder de naam Swash® heeft Arion wegwerpwashandjes voor de zorg ontwikkeld met een lotion die de huid reinigt en verzorgt. Uit onderzoek blijkt dat het voor de huid beter is en in veel gevallen comfortabeler is voor de patiënt. Daarnaast is deze manier van wassen minder belastend voor zorgverleners. Volgens onderzoek zijn de washandjes 74 procent minder schadelijk voor het milieu dan de traditionele lichaamswassing op bed met water en zeep. “In ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt al flink gebruik gemaakt van de washandjes. We besparen 250 liter water per lichaamswassing op bed over de gehele levenscyclus. De potentie ligt nu onder meer in de thuiszorg,’’ aldus Fabian Groven, Strategic Project Manager Sustainability bij Arion. Het bedrijf heeft over de hele samenwerking met Made Blue al meer dan 63.000.000 liter water gedoneerd.

5000 liter waterbesparing per vliegtuig

Een andere pionier op dit gebied is THOMS Aviation, dat vliegtuigen reinigt zonder gebruik van water. Hierdoor bespaart het bedrijf per vliegtuig tot wel 5000 liter aan schoon drinkwater. Hetzelfde aantal liters stelt THOMS Aviation via Made Blue Foundation beschikbaar als schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. “De reden om dit bedrijf in 2013 te starten is de missie die Wassen zonder Water uitdraagt. Met onze zelf ontwikkelde Drywash producten zijn we in staat om miljoenen liters water te besparen met het reinigen van vliegtuigen. We zitten al op een besparing van 3 miljoen liter water, alleen van de afgelopen zes maanden. De impact is dus enorm,’’ aldus de Thomas de Boer, managing Director bij Thoms Aviation.

Belang innovatieve oplossingen

Machiel van Dooren, medeoprichter van Made Blue Foundation, benadrukt het belang van innovatieve oplossingen om water te besparen in tijden van droogte en schaarste: ‘’Nog altijd hebben 771.000.000 mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Met name vrouwen en meisjes hebben een dagtaak aan het halen van water. Water dat vaak nog vervuild is ook, met veel ziektes en kindersterfte als gevolg. Dan is het extra wrang als je ziet hoeveel water wij in Nederland verspillen. Daarom zijn wij trots op onze ambassadeurs: zij besparen enorm veel water en zetten dat om in schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.”

Watertekort in eigen land

“We merken nu zelfs al in Nederland dat klimaatverandering zorgt voor watertekorten’’, vult Van Dooren aan. ‘’Dat is natuurlijk heel zorgwekkend, maar misschien ook wel eens goed om de vanzelfsprekendheid van schoon drinkwater in ons natte landje tegen het licht te houden en mensen te laten ervaren dat het op veel plekken heel anders is.