In het rapport Changing directions: Steering science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals is te lezen dat op wereldwijde schaal onderzoek en innovatie zich niet primair richt op het oplossen van de meest urgente mondiale problemen, zoals klimaatverandering en hongersnoden, en dus niet op het vervullen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Volgens Ismael Rafols, senior onderzoeker bij het CWTS en een van de Leidse wetenschappers betrokken bij het rapport, toont dit onderzoek aan dat wereldwijd de wetenschap niet goed gericht is op het oplossen van mondiale vraagstukken. ‘We laten het overbekende feit zien dat wereldwijd de wetenschap ongelijk is verdeeld en met name de problemen van rijke bevolkingsgroepen bestudeert. Maar wellicht is de belangrijkste bijdrage van dit project wel dat er met verschillende methodologische invalshoeken wordt aangetoond dat onderzoek zich nog steeds te veel focust op wondermiddelen als technologische oplossingen, in plaats van op een interdisciplinaire aanpak met aandacht voor sociale en omgevingsperspectieven.’

