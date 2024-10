Met nog slechts zes jaar te gaan, bevindt de wereld zich op een kritiek punt in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor 2030. Uit een nieuw rapport van UN Global Compact en Accenture blijkt dat slechts 17% van de doelen op schema ligt. Dit onderstreept de noodzaak voor onmiddellijke actie. Generatieve AI biedt de private sector een kans om deze doelen sneller te realiseren: maar liefst 97% van de besluitvormers wereldwijd ziet deze technologie als cruciaal voor hun transformatie in de komende drie tot vijf jaar.

In het rapport, getiteld ” Generative AI for the Global Goals: The Private Sector’s Guide to Accelerating Sustainable Development with Technology ”, krijgen bedrijven praktische richtlijnen aangereikt om generatieve AI verantwoord in te zetten om de SDG’s te bereiken. Het onderzoek toont aan hoe AI bijdraagt aan efficiëntie, innovatie stimuleert en duurzaamheidsrapportages vereenvoudigt. Zo zetten bedrijven concrete stappen richting de 2030-doelen.

Generatieve AI als katalysator voor duurzame ontwikkeling

Sanda Ojiambo, CEO en Executive Director van UN Global Compact zegt: “Generatieve AI stelt de private sector in staat om de duurzame ontwikkelingsdoelen sneller te realiseren. Om het volledige potentieel van deze technologie te benutten, is het essentieel dat we haar verantwoord inzetten, met aandacht voor ethische en duurzame effecten. UN Global Compact begeleidt bedrijven in dit proces, zodat AI zowel mensen als de planeet ten goede komt.”

Rob Knigge, Country Managing Director Accenture Nederland, benadrukt: “Generatieve AI biedt enorme kansen voor een inclusievere, duurzamere en eerlijkere wereld. Maar dit kan alleen als we deze technologie verantwoord ontwikkelen en inzetten. De private sector moet hierbij het voortouw nemen. Vertrouwen en transparantie zijn essentieel om waarde te creëren en risico’s te beperken.”

Verantwoorde inzet van generatieve AI

Hoewel de voordelen van generatieve AI aanzienlijk zijn, wijst het rapport ook op de risico’s van onverantwoord gebruik. Bedrijven moeten generatieve AI ontwikkelen en toepassen binnen een kader van ethisch bestuur en menselijk toezicht . De strategieën moeten in lijn zijn met de tien principes van UN Global Compact, die zich richten op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Het rapport dringt er bij bedrijven op aan om nú actie te ondernemen en zo de kloof tussen huidige inspanningen en de SDG’s te overbruggen.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport:

Verbeterde operationele efficiëntie

Generatieve AI kan de operationele efficiëntie verbeteren door voorspellende analyses en onderhoud te automatiseren. Dit leidt tot minder energieverbruik en downtime.

Duurzame waardeketens

AI kan bedrijven helpen bij het uitvoeren van levenscyclusanalyses, het identificeren van risico’s in de toeleveringsketen en het stimuleren van duurzame praktijken bij leveranciers. AI-tools monitoren nu bijvoorbeeld de CO2-uitstoot in wereldwijde toeleveringsketens.

Innovatie voor duurzame oplossingen

Generatieve AI versnelt onderzoek en ontwikkeling, vooral op het gebied van duurzame producten en diensten zoals groene financiering en milieuvriendelijke materialen.

Efficiënte communicatie en rapportage

Bedrijven kunnen AI gebruiken om financiële en niet-financiële rapportages te automatiseren, waardoor duurzaamheidsverslaggeving wordt vereenvoudigd en beter aan regelgeving wordt voldaan.

Over het rapport

Het rapport “Generative AI for the Global Goals” is het nieuwste resultaat van de samenwerking tussen UN Global Compact en Accenture. Het biedt bedrijven een roadmap met praktijkvoorbeelden, inzichten van experts en tools om AI strategisch in te zetten voor hun duurzaamheidsdoelen.