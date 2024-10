Merel Bonewit, student aan de Amsterdam Business School (ABS), heeft de George Molenkamp Scriptieprijs 2024 van KPMG Nederland gewonnen. Haar winnende scriptie, getiteld “Optimizing Stroke Care Accessibility for At-Risk Populations”, richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van beroertezorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen wereldwijd. Bonewit ontdekte dat het mogelijk is om wereldwijd veel meer mensen toegang te geven tot kwalitatieve zorg na een beroerte.

Toegang tot beroertezorg

De scripties van de drie finalisten werden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Kuldip Singh, lid van de Raad van Commissarissen van KPMG Nederland, Bernd Hendriksen, ondernemer duurzaamheid en docent bij ABS, Yashi Tripathi, student aan de Universiteit van Amsterdam, en Jerwin Tholen, partner sustainability bij KPMG.

Jurylid Jerwin Tholen over het belang van het onderzoek: “Wereldwijde toegang tot goede gezondheidszorg is een van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een beroerte is wereldwijd een van de meest voorkomende oorzaken van overlijden en veroorzaakt jaarlijks bij miljoenen mensen blijvende schade, zelfs als zij de beroerte overleven. Snelle zorg bij een beroerte verhoogt de overlevingskans en de kwaliteit van leven aanzienlijk. Merel heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee je kunt bepalen waar gespecialiseerde beroertecentra het best kunnen worden gevestigd. Dit onderzoek kan overheden, zorgondernemers en investeerders helpen de juiste beslissingen te nemen over de locatie en inrichting van deze levensreddende centra. Dit zal de toegang tot en de snelheid van zorg na een beroerte verbeteren.”

Praktisch toepasbaar

Bonewit testte haar model zowel in Kroatië als in Vietnam, wat aantoont dat haar methode wereldwijd toepasbaar is. Kuldip Singh, commissaris bij KPMG, reikte tijdens een ceremonie op vrijdag in het Amsterdamse Theater Carré de George Molenkamp Sustainability Award uit aan Bonewit. Singh voegde hieraan toe: “Met deze prijs benadrukken we het belang van academisch onderzoek bij het oplossen van ESG-uitdagingen. Merels onderzoek laat zien hoe belangrijk gedegen, maar ook praktisch toepasbaar onderzoek is voor de gezondheidszorg. Haar werk biedt waardevolle inzichten voor beleidsmakers, gezondheidsorganisaties en investeerders die streven naar duurzame verbetering van de zorginfrastructuur wereldwijd.”

Sociale uitdagingen

“De George Molenkamp Scriptieprijs motiveert mij, en vele andere studenten, om de kennis die we tijdens onze master hebben opgedaan toe te passen om een duurzame en sociale impact te maken. Deze prijs toont aan dat wetenschap een krachtig middel is om bij te dragen aan zowel humanitaire als maatschappelijke uitdagingen, en daarmee de wereld duurzamer te maken. Mijn onderzoek biedt inzichten voor beleidsmakers om de uitkomsten voor patiënten met beroertes te verbeteren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een tool gebaseerd op het model uit mijn onderzoek, zodat het ook daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd”, aldus winnares Merel Bonewit.

George Molenkamp Scriptieprijs

De Molenkamp Scriptieprijs is vernoemd naar George Molenkamp, de grondlegger van de duurzaamheidspraktijk bij KPMG en een pionier op het gebied van duurzaam ondernemen. Molenkamp was in de jaren ’80 betrokken bij het blootleggen van het gifafvalschandaal in Lekkerkerk. Daarna speelde hij een rol in de ontwikkeling van milieu- en duurzaamheidsmanagement, verslaggeving en auditing. Daarnaast was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn overlijden op 12 april van dit jaar was Molenkamp persoonlijk steeds zelf aanwezig om de prijs uit reiken.

Finalisten en eervolle vermeldingen

Dit jaar werd de Molenkamp Award voor de achtste keer uitgereikt. Naast winnaar Merel Bonewit kregen ook finalisten en UvA-studenten Britt Volkers en Ngoc Ha Tran een eervolle vermelding voor hun scripties.