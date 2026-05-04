Albert Heijn zet een volgende stap in de strijd tegen voedselverspilling. De supermarkt gaat slim afbakken en dynamisch afprijzen combineren op de broodafdeling in alle winkels. Met behulp van AI wordt het aanbod broodproducten beter afgestemd op de vraag. Daarnaast worden de producten richting het einde van de dag met oplopende korting aangeboden. Hiermee verwacht de supermarkt jaarlijks meer dan 2 miljoen kilogram voedselverspilling te voorkomen.

Slim bakken én slim afprijzen

Brood is één van de meest uitdagende productcategorieën als het gaat om voedselverspilling. Daarom kiest Albert Heijn voor een gecombineerde aanpak, waarbij volop wordt ingezet op intern ontwikkelde AI-systemen. Met slimme technologie wordt nauwkeurig voorspeld hoeveel brood er per winkel nodig is. Daarnaast worden overgebleven producten gedurende de dag automatisch afgeprijsd.

Zowel de vers afgebakken broodjes als de hele broden worden stapsgewijs afgeprijsd, met kortingen die kunnen oplopen tot 70%. Deze kortingen zijn zichtbaar voor de klant in de AH-app, onder de ‘Laatste Kans Koopjes’, en in de winkel op de elektronische schapkaartjes. De landelijke uitrol van dynamisch afprijzen op de broodafdeling start op 4 mei in alle Albert Heijn-winkels in Nederland.

Bak-applicatie

De landelijke uitrol van dynamisch afprijzen op brood is mogelijk dankzij de eerdere introductie van ‘Bak’. Bak is een intern ontwikkelde applicatie voor collega’s op de bakkerijafdeling van Albert Heijn, die in de zomer van 2025 in alle winkels is geïntroduceerd. De applicatie draait op basis van AI, die gedurende de dag nauwkeurig voorspelt hoeveel brood er nodig is. Ook kan deze technologie het aanbod waar nodig bijsturen. Bak is daarmee een belangrijke manier om overproductie te voorkomen. De inzet van de applicatie leidde in de tweede helft van 2025 al tot een vermindering van 815.000 kilogram broodverspilling in onze eigen winkels.

Laatste Kans Koopjes

De nieuwe aanpak tegen voedselverspilling op de broodafdeling is onderdeel van het bredere concept ‘Laatste Kans Koopjes’ van Albert Heijn. Hiermee worden verschillende producten vlak voor de houdbaarheidsdatum tegen een lagere prijs aangeboden in de winkel om voedselverspilling te voorkomen. Met dit concept maakt Albert Heijn het voor klanten eenvoudiger om bewust te kiezen voor producten die anders mogelijk verspild zouden worden. Tegelijkertijd helpt het klanten te besparen op hun boodschappen.

Sjoerd Holleman, Directeur Product, AI & Specialty Brands bij Albert Heijn: “Ik ben trots dat we slim afbakken en dynamisch afprijzen nu samenbrengen op de broodafdeling. Juist in deze categorie is de uitdaging groot. Door technologie en AI te combineren met aantrekkelijke prijzen voor klanten, maken we impact door zowel voedselverspilling te verminderen als de betaalbaarheid voor klanten te verbeteren. Dit zijn mooie voorbeelden hoe we AI inzetten voor onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Samen tegen verspilling

Albert Heijn werkt samen met alle partners aan het voorkomen van voedselverspilling in de gehele keten; van telers tot leveranciers, in onze eigen winkels én bij de klant thuis. Het doel is om de voedselverspilling in de eigen operaties in 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2016.