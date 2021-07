Ondernemers richten collectief op voor redden van Hollands schapenwol

Een groep lokale ondernemers slaan de handen ineen om te voorkomen dat duizenden kilo’s schapenwol de verbrandingsoven in gaan. Het Hollands Wol Collectief koopt wol op, zorgt voor een eerlijker prijs voor schapenhouders en verkoopt het door aan de ondernemers die aangesloten zijn die er producten van maken voor luchtzuivering of isolatie, designproducten van vilt, een bodemverbeteraar of biobased bouwmateriaal voor groendaken.

In Nederland worden schapen ingezet voor vlees & zuivelproductie en begrazing. Deze leveren 1,5 miljoen kilo wol, waarvan 95% niet wordt gebruikt. Hollands wol is sinds China de deuren heeft gesloten voor wol uit Europa een afvalproduct: hier in de regio hebben we de machines en de kennis niet meer om het te verwaarden. En dat is zonde, want wol is geschikt voor vele toepassingen. Bovendien moeten er komende tien jaar 1 miljoen huizen worden geïsoleerd. Terwijl grondstoffen steeds schaarser worden en de vraag naar duurzaam en hernieuwbaar isolatiemateriaal, zoals wol, steeds groter wordt. Daarom organiseerden BlueCity en de provincie Zuid-Holland een hackathon waarbij ondernemers op zoek zijn gegaan naar nieuwe toepassingen. Ondernemers die hieraan meededen bundelen nu hun inkoopkracht in het Hollands Wol Collectief. Ze gaan aan de slag met de opbouw van lokale verwerkingsketens van Hollands Wol. Daarbij ligt de focus op de unieke kwaliteiten van wol, zoals de isolatiewaarde en zuiverende werking, en een eerlijker prijs voor de schapenhouders.

Designproducten in plaats van afval

De eerste 5000 kilo wol wordt deze zomer via het collectief verwerkt. Zo wordt een deel door de i-did factory tot designvilten producten omgezet en door The Knitwit Stable tot fashion items. CircuWall gaat aan de slag met een gerecyclede biobased voorzetwand met schapenwol voor thermische isolatie, geluidsisolatie en luchtzuivering. Nest architect voor de dieren gaat verder met het onderzoek naar biobased groendaken en Natalie Wool & Snijmeesters, makers uit Haarlem gaan de wol omzetten in een korrel die als vochtregulerende bodemverbeteraar kan worden gebruikt. Nest architect voor de dieren gaat verder met het onderzoek naar biobased groendaken en Natalie Wool & Snijmeesters, makers uit Haarlem gaan de wol omzetten in een korrel die als vochtregulerende bodemverbeteraar kan worden gebruikt.

Jennifer de Jonge (Nest architect voor de dieren): ‘We bannen plastic uit de buitenwereld met de nieuwe wetgeving van 3 juli aanstaande op wegwerpplastic echter bestaat er nog geen groendak waar geen plastic wordt toegepast. Daar gaan we wol voor gebruiken.’

Samen kom je verder

Producten van wol kennen we al eeuwenlang; vooral de aanpak van het Collectief maakt het verschil. Meerwaarde zit in de samenwerking tussen verschillende disciplines. Deze ontstond al tijdens de hackathon, waaraan een bont gezelschap deelnam: van een schapenhouder met een viltatelier, het afvalbedrijf Renewi tot een impact investeerder die ook hobbyboer is. Verder deelden LTO en bouwbedrijven hun ervaringen. Janne de Hoop (Hollands Wol Collectief):“Een collectieve aanpak is nodig om te zorgen dat de economie van schaap tot consument voor alle spelers in de productieketen voordeel oplevert én dat de schapen goed verzorgt worden. Iedere pluk wol heeft weer unieke eigenschappen en door met verschillende ondernemers samen te werken, kunnen we maximale hoeveelheid wol verwerken tot diverse producten en zo zorgen voor verwerking van de bestaande afvalberg in de komende twee jaar.