Het Dinamo Fonds steunt schaapherder Daniel Versteegh uit Doorn met zijn start-up Herders Bed, die ecologische heideschapenwol machinaal verwerkt tot dekbedden. Met de stimuleringsbijdrage van 10.000 euro van het fonds kan hij de nodige faciliteiten voor de productie en de verkoop vergroten om zo meer wol van schaapskuddes te gaan verwerken. Er zijn al zes herders met hun schaapskuddes aangesloten die op ecologische wijze worden beheerd en hun schapenwol leveren.

Als schaapherder kon Versteegh het niet langer aanzien dat schapenwol in de afgelopen jaren tot afval wordt bestempeld en in de verbrandingsoven eindigt. Hij begon daarom verschillende alternatieven te onderzoeken hoe hij de wol van zijn kudde zeldzame heideschapen toch kon gaan gebruiken. Hij startte eerst met het handmatig maken van dekbedden van de ruigere heidewol, die als oninteressant voor verwerking bekend staat. Na veel proberen en uittesten heeft hij met succes een methode ontwikkeld om de heidewol machinaal te verwerken en kwalitatieve ecologische wollen dekbedden te fabriceren.

Impuls voortbestaan traditionele schaapherder

Het beroep schaapherder is geplaatst op de inventarislijst van immaterieel erfgoed maar dit biedt helaas geen inkomensgarantie. Als ZZP’er is een herder grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de natuurbeheeropdrachten. Veel herders moeten hiervoor elk jaar opnieuw scherp offreren aan de eigenaren om het begrazingswerk met hun schaapskuddes ook gegund te krijgen. Om het voortbestaan van Nederlandse herders en hun schaapskuddes minder onzeker te maken gaf herder Daniel in 2020 bij de oprichting van Herders Bed ook deze missie mee. “Hopelijk kunnen we met Herders Bed onze traditionele herders in dit land een steuntje in de rug geven. Het zou jammer zijn als dit oeroude ambacht zou verdwijnen doordat we financieel niet het hoofd boven water kunnen houden”, aldus Daniel Versteegh.

Duurzaam product van zes herders met natuurgrazende schaapskuddes

Om meer herders bij de productie van wollen dekbedden te kunnen betrekken ontwikkelde Daniel een machinale productiewijze. Dit stelt hem nu in staat om ook schapenwol van andere zelfstandige herders en hun kuddes te verwerken. Voor deelname aan Herders Bed geldt als voorwaarde dat er enkel met herders van traditionele gescheperde (gehoede) schaapskuddes wordt samengewerkt die werkzaam zijn in duurzaam natuurbeheer en geen chemicaliën en antibiotica toepassen. Zo zijn nu de herders van de Utrechtse schaapskuddes Grebbeveldschapen&zo en TreekerWissel, de Overijsselse schaapskuddes Hof van Twente en Scheperij Salland en de Gelderse Schaapskudde de Belhamel als partners van Herders Bed betrokken. De zes schaapskuddes uit drie provincies ontvangen een eerlijke prijs voor hun duurzame ecologische wol en Herders Bed laat ze delen in de verkoopopbrengst. Een aantal herders verkoopt de dekbedden ook via hun eigen website naast die van Herders Bed. Het streven is om eind 2023 met de productie van wollen kussens te starten zodat er op termijn nog meer herders met ecologische schapenwol deelnemen aan Herders Bed.

“Dit is een prachtig initiatief om heideschapenwol op grotere schaal machinaal te verwerken tot een natuurlijk en duurzaam product”, aldus Henk Atze Dijkstra, directeur van het Dinamo Fonds, “hiermee kunnen herders hun inkomsten aanvullen en blijven de bijzondere heideschapen actief betrokken bij het behoud van de biodiversiteit in natuurgebieden.”

Het Dinamo Fonds steunde eerder het Hollands Wol Collectief uit Rotterdam met 25.000 euro voor het hergebruik en verwerking van 3.000 kilo heidewol tot vilt en truien en het onderzoek naar de wolkwaliteit van de zeldzame heideschapenrassen. Daarnaast werd schaapscheerder en paraveterinair Dirk Jan van Dalfsen uit Ermelo met 15.000 euro gesteund voor de machinale productie van samengeperste wolkorrels uit tweede keus heideschapenwol. Plus het onderzoek naar de effecten van de wolkorrels in de bodem op de groei van planten en bomen en het absorberen van regenwater. Het Dinamo Fonds stelt dit jaar wederom 50.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten die machinaal hergebruik van schapenwol als doel hebben om zo schapenwol te herwaarderen en verschillende natuurproducten te realiseren.

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In de afgelopen 30 jaar heeft het Dinamo Fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd waardoor er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar is. Hiermee kunnen diverse projecten en initiatieven gesteund worden die een duurzame uitwerking hebben op het gebied van dieren, de natuur en het monumentale erfgoed in ons cultuurlandschap. In het bijzonder zet het fonds zich daadkrachtig in voor het herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving.

Over Daniel Versteegh

Daniel Versteegh is oprichter van Herders Bed dat wollen dekbedden produceert en is daarnaast werkzaam als fulltime herder. Samen met zijn twee bordercollies Lily & Mats hoedt hij zijn kudde van 150 zeldzame Drentse heideschapen in verschillende Utrechtse natuurgebieden. Oorspronkelijk was hij singer songwriter totdat hij 7 jaar geleden de overstap maakte naar zelfstandig schaapherder. Daniel is opgeleid tot mindfulness trainer waarbij hij met zijn schapen schaapfulness team coaching aanbiedt, naast andere workshops en activiteiten met zijn Schaapskudde Doorn.