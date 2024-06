Door eten te redden van verspilling zorgt horecagroothandel InstockMarket ervoor dat er dagelijks honderden kilo’s aan groente, fruit en andere reststromen niet onnodig verloren gaan. In hun Food Rescue Center in Diemen staan deze producten klaar om door chefs te worden verwerkt tot smakelijke gerechten. Samen met 200 aanbieders en 600 horecaklanten heeft InstockMarket een nieuwe mijlpaal bereikt: er is 3 miljoen kilo aan eten gered. Dit staat gelijk aan 4,5 miljoen kilo CO2-uitstoot.

Voedselverspilling in Nederland

25% van al het eten in Nederland wordt verspild. Dit is jaarlijks ruim 2 miljard kilo aan eten. InstockMarket geeft producten die de boer, teler of tussenhandelaar onnodig moet weggooien een tweede kans. Denk bijvoorbeeld aan overschotten of groenten en fruit met een cosmetische afwijking. Dagelijks ontvangt InstockMarket deze producten in hun Food Rescue Center. Daar worden ze gecontroleerd op kwaliteit en online worden gezet op InstockMarket.nl.

Duurzame inkoop in de hospitality

Al meer dan 600 cateringbedrijven, hotels en restaurants maken mooie gerechten met deze producten. Zij hebben InstockMarket onderdeel gemaakt van hun inkoopproces. Sinds dit jaar focust InstockMarket zich nadrukkelijker op hotels. Dit is een grote doelgroep waar veel impact mee gemaakt kan worden. Met de No Waste Challenge in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Samen tegen Voedselverspilling en Green Hotel Club, krijgen hotels in Amsterdam een geweldige kans om zich in te zetten tegen voedselverspilling. Bekende hotels met een duurzame visie zoals Four Elements Hotel, Element Hotel (Marriott), Meininger, Pulitzer en Leonardo Group zijn inmiddels gestart.

Een blik op de toekomst

Met de mijlpaal van 3 miljoen kilo eten van de verspilling gered te hebben, kijkt InstockMarket optimistisch vooruit. Sinds vorig jaar zijn ze verhuisd naar een groter distributiecentrum in Diemen. ‘Ons doel is om de komende jaren toe te werken naar het redden van 5 miljoen kilo per jaar.’ zegt Selma Seddik, oprichter van InstockMarket. Door het uitbreiden van het assortiment in reststromen en door nieuwe samenwerkingen aan te gaan met circulaire merken is er nog veel groei mogelijk. In juni viert het bedrijf haar 10-jarig jubileum. Tijdens deze gelegenheid worden niet alleen de mooie momenten en het harde werk gevierd. Er wordt ook vooruitgeblikt naar wat nog komen gaat.

Achtergrond

Waar in Nederland 2 miljard kilo aan eten jaarlijks wordt verspild, gebeurt 40% aan het begin van de voedselketen bij boeren en telers. Dit komt neer op zo’n 780 miljoen kilo. Al ruim 100 voedselproducenten werken samen met InstockMarket om hun bruikbare reststromen toch een mooi plekje te geven.

InstockMarket ontvangt voornamelijk AGF-reststromen (aardappel, groente en fruit), wat goed is voor 70% van hun aanbod. Deze producten worden vervolgens tegen 20% tot 30% lagere prijzen aangeboden dan bij reguliere horeca groothandels.

Naast AGF biedt InstockMarket ook een breed assortiment aan andere producten, waaronder vlees, vis, vegetarische opties, maar heeft het afgelopen jaar het assortiment ook flink uitgebreid met circulaire merken. Denk hierbij aan plantaardige boter van Willicroft, diverse havermelksoorten van OddlyGood of vegetarische saucijzen- en worstenbroodjes van Zwamcijsje. Al deze merken dragen, net als InstockMarket, bij aan een circulaire economie waar iedereen kan genieten van lekker eten en waar verspilling niet nodig is.