Twee circulaire biomassaketels zijn in gebruik genomen bij cacaoverwerkingsfabrieken van olam food ingredients (ofi) in Nederland en Duitsland, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. De ketels gebruiken cacaodoppen, een restproduct uit het productieproces, als brandstof om stoom op te wekken, die op zijn beurt de bereiding van de cacao-ingrediënten van ofi’s top merk, deZaan, van energie voorziet in de fabrieken in Koog aan de Zaan, Nederland, en in Mannheim, Duitsland – waar het volgens ons de eerste cacaodoppenketel van zijn soort in het land zal zijn.

De ketel in Koog aan de Zaan is deels gefinancierd door een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en nam meer dan vier jaar in beslag van concept tot voltooiing. De ketel zal het aardgasverbruik en de CO 2 -uitstoot van de fabriek met 50% verminderen. Alleen al in 2022 gebruikte Ofi 8.000 ton cacaodoppen om groene energie op te wekken, wat gelijk staat aan het gebruik van 3,4 miljoen kubieke meter aardgas, waardoor de absolute CO 2 -uitstoot van de fabriek met 23% is gedaald. Dit staat gelijk aan het verwarmen van meer dan 3.000[1] Nederlandse huizen per jaar.

De tweede ketel in de fabriek van ofi in Mannheim is ontwikkeld via een joint venture met energiebedrijf MVV. Deze ketel kan tot 90% van de stoom leveren die nodig is om de fabriek van energie te voorzien, waardoor jaarlijks ongeveer 8.000 ton CO 2 wordt bespaard. De nieuwe installatie is een aanvulling op de circulaire biomassaketels die worden gebruikt in de ofi cacaofabrieken in Brazilië, Ivoorkust, Indonesië en Singapore.

Deze nieuwste stap maakt deel uit van de ambitie van ofi voor duurzame cacao, Cocoa Compass, waarin ambitieuze doelen zijn gesteld – waaronder een vermindering van 30% van de kosten voor natuurlijk kapitaal[2] in 2030. In 2021 heeft ofi deze kosten in haar wereldwijde cacaoverwerkingsactiviteiten met 11% per ton verwerkte producten verlaagd, mede dankzij het netwerk van biomassaketels die cacaodoppen gebruiken en andere initiatieven zoals groene elektriciteit en zonnepanelen.

Susanne Folkerts, Global Operations Head of Sustainability & Environment, ofi, zei: “We ondernemen actie om de planeet te beschermen en waarde te creëren voor onze klanten, zodat zij hun consumenten duurzamere keuzes kunnen bieden. Van de steun die we geven aan boeren over de hele wereld tot de manier waarop we hun cacao omzetten in ingrediënten van hoge kwaliteit in onze verwerkingsfabrieken. Deze innovatieve ketels zijn essentieel voor het verminderen van scope 1 en 2 emissies[3] en het waarmaken van onze Cocoa Compass ambitie. We dragen ook ons steentje bij aan het versnellen van de klimaatagenda van de Green Deal van de EU, waarin de overgang naar een meer circulaire economie van fundamenteel belang is. We zijn blij dat we door het Platform Verduurzaming Industrie, een initatief van overheidsorganisaties zijn erkend als koploper op het gebied van duurzaamheidsinnovatie en hopen dat andere productiebedrijven geïnspireerd zijn geraakt om te investeren in circulaire biomassa als onderdeel van hun decarbonisatietrajecten.”

David van Baarle, Specialist Industriële Duurzaamheid, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): “ofi heeft laten zien hoe het optimaal benutten van restproducten kan leiden tot aanzienlijke CO 2 -besparingen. Door een biomassaketel te ontwikkelen die zijn eigen cacaodoppen gebruikt om de productie van zijn deZaan cacaobestanddelen aan te drijven, stelt het een inspirerend voorbeeld voor andere industriële bedrijven. We zijn dan ook dankbaar dat ofi zijn branchegenoten de kans geeft om zijn voorbeeld te volgen.”

Ralf Klöpfer, Sales Director bij MVV Energie AG: “Deze circulaire biomassaketel is een sterk voorbeeld van hoe bedrijven hun activiteiten kunnen decarboniseren. De implementatie van dit staaltje techniek, samen met ofi, was niet zonder uitdagingen; het is echter de moeite waard geweest om onze visie voor een klimaatneutrale toekomst tegen 2040 te ondersteunen en daarbij nieuwe wegen in te slaan. MVV wil een van de eerste energiebedrijven in Duitsland worden die #klimaatpositief is. Met ons Mannheim-model kunnen we onze klanten ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom zijn we bijzonder blij dat we met ofi hebben kunnen samenwerken aan dit circulaire biomassa-initiatief.”