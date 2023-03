Non-food discountretailer Action heeft begin deze maand een eerste stap gezet in elektrificatie van haar winkellogistiek. Bij het distributiecentrum in Echt (Limburg) nam Action-ceo Hajir Hajji de eerste twee volledig elektrische vrachtwagens officieel in gebruik. Later deze maand gaat een derde E-truck rijden vanuit het Action-DC in Biblis, Duitsland.

De elektrische vrachtwagens (Volvo, type FM-Electric) worden dagelijks volwaardig ingezet bij de bevoorrading van omliggende winkels. Ze zijn onderdeel van een pilot om ervaring op te doen en te leren wat de impact is op de logistiek en het gebruik in de praktijk. De chauffeurs zijn extra opgeleid vanuit de leverancier.

Verdeeld over meerdere ritten met tussentijds bijladen belevert een e-truck per dag maximaal 6 tot 9 winkels. De E-trucks hebben een accu van 540 KWh en bereiken naar verwachting een actieradius van boven de 200 km. Dit zal in de praktijk uitvoerig worden getest.

Zonnepanelen op trailers

Naast de inzet van E-trucks is Action ook een pilot gestart met zogenoemde SolarOnTop zonnepanelen op drie dubbeldeks trailers. Die besparen tot 4 ton CO2-uitstoot per trailer in

combinatie met reguliere trucks met dieselmotor.

Als onderdeel van de verduurzaming van transport nam Action al meerdere initiatieven. In Nederland is recent een pilot afgerond met HVO100-biodiesel waarmee tot 90% CO2-reductie mogelijk is. Mede op basis van de diverse pilots verwacht Action nog dit jaar te besluiten over verdere opschaling van duurzame transportoplossingen.

Vanuit het distributiecentrum in Echt worden 351 Action-winkels in Zuid-Nederland, België en Duitsland bediend met 74 vrachtwagens. Action, actief in 10 landen met 2266 winkels,

beschikt over 12 distributiecentra. Twee daarvan staan in Nederland, in Echt (Limburg) en in Zwaagdijk (Noord-Holland).

Foto: Action-ceo Hajir Hajji en gedeputeerde Maarten van Gaans (Mobiliteit en Energie & Klimaat) van provincie Limburg nemen de eerste E-trucks officieel in gebruik bij het distributiecentrum in Echt.