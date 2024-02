olam food ingredients (ofi), wereldwijd marktleider op het gebied van duurzame, natuurlijke voedingsproducten en -ingrediënten, en Commodity Centre Group (“CCG”), marktleider op het gebied van supply chain, logistiek en opslagoplossingen in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Europa, zijn een samenwerking aangegaan om een opslagterminal voor cacaobonen te creëren die uitsluitend gebruik maakt van groene energie in de haven van Amsterdam in Nederland.

ofi en CCG hebben dit samen bereikt door bijna 7.000 zonnepanelen te installeren op het dak van de terminal, waardoor een potentiële vermindering van 1.350 ton CO2 per jaar mogelijk is. Dit is het equivalent van 67.500 bomen die CO2 uit de atmosfeer absorberen. De terminal maakt gebruik van een dakoppervlak ter grootte van twee voetbalvelden om het gebruik van groene energie te maximaliseren. Het bedrijf verwacht dat de terminal in de toekomst ook CO2-neutraal gecertificeerd zal worden.

De opslagterminal is van cruciaal belang voor de levering van hoge kwaliteit cacaobonen aan de klanten van de wereldwijde zoetwarenmerken van ofi. Met behulp van een innovatief transportbandsysteem wordt de cacao in een van de 110 beschikbare boxen gedirigeerd, waardoor micropartijen in bulk ontstaan die door CCG worden beheerd. Dit maakt niet alleen een betere scheiding van de bonen mogelijk zodat hun smaak wordt behouden, maar helpt het ook de kwaliteit en traceerbaarheid te handhaven[1]. Het bedrijf meent dat het een van de weinige systemen is zoals deze en dankzij de zonne-installatie maakt het proces nu uitsluitend gebruik van hernieuwbare energie.

Deze nieuwste stap maakt deel uit van de ambitie van ofi voor duurzame cacao, Cocoa Compass, waarin ambitieuze doelen worden gesteld – waaronder een vermindering van 30% van de kosten van natuurlijk kapitaal[2] in 2030. ofi heeft deze kosten in 2021 in haar wereldwijde cacaoverwerkingsactiviteiten met 11% per ton productoutput verlaagd, deels dankzij investeringen in initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie. Zo heeft ofi recentelijk een netwerk van biomassaketels gevoed door cacaodoppen in gebruik genomen. Dit project is onlangs genomineerd voor een Edie duurzaamheidsprijs.

Chris Beetge, President van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, ofi, zei: “We zijn altijd op zoek naar manieren om onze cacaowaardeketen te decarboniseren, van de boerderij tot onze verwerkingsfaciliteiten en opslagfaciliteiten. De mijlpaal om onze opslagterminal in Amsterdam op zonne-energie te laten draaien is nog een voorbeeld van hoe we niet alleen vooruitgang boeken met onze eigen milieudoelstellingen, maar ook die van onze klanten en daarmee de nationale klimaatagenda’s van Nederland en de EU ondersteunen.”

Alec Gunn, CEO van Commodity Centre Group, zei: “Onze Group werkt al meer dan 35 jaar nauw samen met ofi en biedt logistieke en opslagoplossingen op meerdere locaties. Commodity Centre’s Amsterdam Falcon en Osprey Terminals zijn mooie voorbeelden van onze voortdurende toewijding aan het integreren van duurzame oplossingen binnen onze activiteiten.”