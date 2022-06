Het Nederlandse Notilyze, leverancier van Analytics-as-a-Service, heeft de wereldwijde SAS Hackathon gewonnen met een case voor het automatiseren en verbeteren van processen binnen de voedselindustrie. Het Notilyze team heeft samen met HAI smart4industries software, een SAS add-on voor de hai-app ontwikkeld. Deze innovatie verbetert de voedselkwaliteit, vermindert verspilling, vergemakkelijkt het optimaliseren van het energieverbruik en voorspelt onderhoud.

De voedingsmiddelenindustrie heeft te maken met allerlei uitdagingen, zoals een groot tekort aan arbeidskrachten, prijsverhogingen door grondstoftekorten, misoogsten en hoge transport- en energiekosten. Daarnaast is de voedingsmiddelenindustrie hard bezig met het reduceren van emissies en dit gaat gebaat met grote investeringen. Deze uitdagingen vragen om continue monitoring van processen. Het Notilyze team besloot zich daarom te focussen op het ontwikkelen van een innovatieve oplossing voor de problemen waar de voedingsmiddelenindustrie mee te maken heeft.

Insights tool voor verduurzaming en optimalisatie

Met behulp van SAS Viya en SAS Event Stream Processing software heeft Notilyze een Manufacturing Insights tool ontwikkeld die als add-on kan worden gebruikt op de al bestaande hai-app. Deze applicatie focust zich op proces- en kwaliteitscontrole. Tijdens de SAS Hackathon is deze combinatie toegepast op data van een destillatieproces in een Nederlandse fabriek. De add-on maakt geavanceerde statistische monitoring en voorspellingsmodellen binnen de hai-app mogelijk. De software stelt gebruikers in staat om alle dimensies die mogelijk problemen leveren te analyseren, zoals CO2-productie, energieverbruik, verstoringen in de data als gevolg van blokkades en shutdowns. De add-on geeft hiermee inzicht in het managen van het energieverbruik en helpt bij het optimaliseren van de productieprocessen.

“Het doel van de SAS Hackathon is om slimme koppen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen om een commercieel levensvatbare oplossing te creëren voor zakelijke en humanitaire problemen. Het is een leerervaring, een incubator en proeftuin om wereldwijd vernieuwende ideeën naar de markt te brengen”, zegt Einar Halvorsen, Global Hackathon Lead bij SAS.

“De SAS Hackathon is een project waar wij met het hele team naar uitkijken. Het samenwerken aan een echt probleem, met maatschappelijke impact, en het gebruik van de nieuwste technieken zijn voor onze medewerkers een enorme uitdaging. Ik ben ontzettend trots op het resultaat en het team. Wij zijn heel enthousiast over de impact in de markt die wij met SAS en HAI de komende tijd met deze oplossing gaan realiseren”, zegt Colin Nugteren Co-Founder van Notilyze.

SAS Hackathons kweekvijver voor innovatie

Op 22 juni is Notilyze wederom uitgeroepen tot een van de winnaars van de SAS-Hackathon. De meer dan 100 deskundige juryleden hebben in totaal 13 teams onderscheiden voor hun innovatieve oplossingen in verschillende industrieën, technologieën en regio’s. Dit is het derde jaar op rij dat Notilyze meedoet. Dit jaar voor het eerst in de Manufacturing categorie. Het Notilyze team viel tot tweemaal toe in de prijzen. In 2020 wonnen zij de competitie door een model te ontwikkelen dat de essentiële humanitaire voorzieningen van vluchtelingenkampen in kaart brengt.

De wereldwijde SAS Hackathon draait om het vinden van software-oplossingen voor belangrijke maatschappelijke en zakelijke uitdagingen. Hackathon-teams bestaande uit data scientists, technologieliefhebbers en visionairs werkten samen met experts en SAS-mentoren om grote uitdagingen in het bedrijfsleven, bij overheidsinstellingen en universiteiten wereldwijd aan te pakken.

De Hackathon stimuleert innovatie en biedt de teams de mogelijkheid te experimenteren met de nieuwste analytics, AI, cloud en open source-technologie. Microsoft – de sponsor van het evenement – en SAS boden een geïntegreerde oplossing voor innovatie. De hackathon deelnemers konden gebruikmaken van SAS Viya op Microsoft voor het bouwen van geautomatiseerde systemen, modellen en meer.

“De SAS Hackathon biedt oplossingen voor hedendaagse problemen. Of het nu gaat om het beoordelen van overstromingsrisico’s voor onroerend goed bij banken, het optimaliseren van duurzaam vervoer in Madrid of het maken van AI-modellen voor ’s werelds grootste bedrijven, de Hackathon-winnaars zetten SAS-technologie in op manieren die onze juryleden inspireerden”, aldus Peter Lundqvist, Global Hackathon Program Manager bij SAS.

Meer informatie over de winnaars van de SAS Hackathon vind je op: https://www.sas.com/sas/ events/hackathon.html