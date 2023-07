Jaarlijks worden miljoenen tonnen voedsel verspild, waarvan alleen al in 2020 bijna 59 miljoen ton in de EU (1). Om dit probleem aan te pakken en de ecologische voetafdruk van onze voedselketen te verminderen is een groep van non-profitorganisaties voor afvalpreventie, voedingsbedrijven, publieke organisaties en logistieke dienstverleners, waaronder Lineage Logistics, Foodvalley NL, Instock, VU Amsterdam, Taste Before You Waste, The Waste Transformers en Van Geloven (onderdeel van McCain) samengekomen om een hackathon te organiseren met als doel bewustwording rondom voedselverspilling in Europa te vergroten en nieuwe, innovatieve ideeën te ontdekken die gebruik maken van hedendaagse technologie. De hackathon ‘Tackling Food Waste for a Sustainable Future’ vindt plaats in Amsterdam op 20 en 21 september en brengt innovatieve studenten, probleemoplossers en start-ups samen om oplossingen te vinden om voedselverspilling tegen te gaan. Door samen oplossingsgericht te werk te gaan krijgen deelnemers de kans om tijdens de 24-uur durende hackathon impact te maken.

Deelnemers presenteren hun oplossingen aan een panel van experts uit de sector, waarmee deuren worden geopend voor mogelijke verdere ontwikkeling en implementatie. “Bedrijven in temperatuur-gecontroleerde opslag en logistiek zoals Lineage spelen een cruciale rol bij het efficiënt vervoeren van voedsel door Europa en verminderen van voedselverspilling bet behulp van nieuwe technologieën. We willen gelijkgestemde partners samenbrengen en nieuwe denkwijzen ontdekken om voedselverspilling aan te pakken,” zegt Harld Peters, President, Europa, Lineage Logistics. “We zijn trots om dit evenement te organiseren in het hart van Amsterdam, waar ons Europese hoofdkantoor gevestigd is. De stad is een broedplaats voor nieuwe ideeën over voedsel en duurzaamheid. Door samen te werken kunnen we aanzienlijk bijdragen aan het halveren van voedselverspilling tegen 2030, zoals vastgesteld in Sustainable Development Goal 12.3”

De hackathon heeft een deskundige jury, onder wie Harld Peters, Aer Teale, Marjolein Brasz, Bart Roeters, Kim Baraka, Marieke van Balen en Wingston Sharon. Deze juryleden zullen de inzendingen zorgvuldig beoordelen en het meest veelbelovende project selecteren. Tijdens de prijsuitreiking in het Eye Filmmuseum in Amsterdam zal het winnende team bekend worden gemaakt. De winnaars krijgen persoonlijke begeleiding via een incubatorprogramma van 6 maanden en een geldbedrag om hun

innovatieve oplossing te financieren.

“De hackathon belooft een boeiende bijeenkomst te worden van gepassioneerde individuen die zich inzetten om een verschil te maken. Eén derde van alle voedsel wereldwijd wordt verspild, wat de aandacht nodig heeft die het verdient. Bij Foodvalley werken we samen met organisaties die de urgentie erkennen, maar dit niet altijd weten om te zetten in acties. Wij helpen deze bedrijven gezamenlijk te innoveren en impact te creëren. Ik ben benieuwd naar de oplossingen die voedselafval om zetten in voedsel (upcycling) en of we die kunnen integreren in onze aanpak.” – Marjolein Brasz, CEO Foodvalley NL

“Als The Waste Transformers zijn we trots deze hackathon te ondersteunen. Als ontwikkelaars van onsite modulaire biovergisters geloven we in de collectieve kracht van gelijkgestemden. Zo kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst en een positieve impact hebben op onze samenleving en het milieu door gebruik te maken van wat anders verspild zou worden.” – Lara van Druten, CEO van The Waste Transformers

‘’Bij Van Geloven zijn we toegewijd aan ons programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ‘Always tasty & Everyday better’. Het verminderen van afval is een van onze doelstellingen binnen het Better for the planet’ initiatief, gericht op aanzienlijke verminderingen van CO2-uitstoot en waterverbruik. Samen met een team van gepassioneerde en innovatieve experts werken we aan het meten en aanpakken van (voedsel)verspilling, in lijn met het doel van deze hackathon.’’ – Marieke van Balen, Marketing Director bij Van Geloven

Voedselverspilling is wereldwijd erkend als een milieuprobleem, maar ook een humanitair en maatschappelijk probleem. Volgens de VN zou het elimineren van slechts 25% van de voedselverspilling al voldoende zijn om een einde te maken aan honger in de wereld. Onderzoek toont dat het verminderen van voedselverspilling een van de meest impactvolle actie om CO2-uitstoot te verminderen.

‘’Het is belangrijk om het voedselverspillingsprobleem samen aan te pakken. Het verminderen van voedselverspilling is alleen mogelijk met verschillende oplossingen. Hopelijk is de hackathon een katalysator voor grote impact.” – Bart Roetert, medeoprichter en eigenaar van Instock

1) Food waste and food waste prevention estimates, Eurostat, March 2023