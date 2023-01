Volgens een onderzoek van DirectResearch in opdracht van Appian willen Nederlandse bedrijven hun initiatieven op het gebied van environment, social en governance (ESG) verbeteren. Maar liefst 95% van de respondenten kampt echter met uitdagingen op het gebied van data en gefragmenteerde processen. Voor het onderzoek zijn professionals bij middelgrote bedrijven met ten minste 250 werknemers in Nederland ondervraagd. De respondenten werd gevraagd naar het gebruik van data voor optimale klantbediening en hoe ESG-processen hierin een rol spelen binnen hun bedrijf.

Ruim 9 op 10 ondervraagden (92%) geeft aan dat zij data inzetten om klantbedieningsprocessen werkend en effectief te krijgen. Maar veel respondenten ervaren uitdagingen op het gebied van data. Deze zijn onder andere te wijten aan losgekoppelde systemen binnen hun organisatie. Deze silo’s belemmeren het analyseren van data (75%) en zorgen voor te veel uitdagingen op het gebied van datarapportage (64%) en het inzetten van deze data (66%). Daarnaast zegt maar liefst 95% van de respondenten een of meer uitdagingen te ondervinden op de volgende gebieden:

Data analyseren (49%)

Processen automatiseren (45%)

Verzamelen van data (33%)

Rapporteren van data (33%)

“Het is goed om te zien dat de meeste mensen de waarde van data begrijpen. Het is echter zorgwekkend dat honderden Nederlandse organisaties tegen uitdagingen aanlopen als het gaat om het inzetten ervan ten behoeve van de bedrijfsvoering”, aldus Marten Kruisinga, Regional VP Benelux en Nordics bij Appian. “Organisaties zouden meer waarde uit hun data kunnen halen door een enterprise process automation platform te gebruiken dat verweven is met een data fabric die datasilo’s elimineert om het verzamelen en analyseren van data te vereenvoudigen.”

De steun van het management voor ESG-initiatieven is groot: 85% spreekt zijn steun uit voor ESG-doelstellingen en -beleid. Organisaties hebben ambitieuze doelstellingen om de klantbediening te verbeteren en vier op de vijf (82%) respondenten gaven aan dat environment, social en governance (ESG) daarbij een rol spelen. Specifiek:

46% deelde mee dat hun bedrijf al investeert in een sociale bedrijfscultuur.

42% investeert in groene initiatieven binnen het bedrijf.

37% doet groene investeringen buiten de organisatie.

Hoewel de wens om betere ESG-processen op te zetten al groot is, zijn verbeterde samenwerking en toezicht beide cruciaal voor een succesvolle implementatie. Bijna de helft van de ondervraagden (46%) zegt moeite te hebben met de implementatie van ESG binnen het bedrijf, en 38% geeft aan dat samenwerking tussen verschillende afdelingen een struikelblok is. Daarnaast heeft een op de drie respondenten problemen met de naleving van lokale en internationale regelgeving en ESG-rapportage.

Automatiseringsoplossingen worden gezien als nuttig voor het implementeren van ESG-bewuste processen binnen organisaties door bestaande systemen samen te voegen (43%). Daarnaast staat de mogelijkheid om zich snel aan te passen aan ESG-criteria en regelgeving met behulp van low-code toepassingen hoog op het verlanglijstje van een derde van de werknemers in het onderzoek.

“ESG-praktijken zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen in de regelgeving”, aldus Herbert Schild, Global Industry Lead in Financial Services bij Appian. “De onderliggende gedetailleerde vereisten voor processen, datavolumes en hun kwaliteit zullen in de toekomst alleen maar toenemen en steeds complexer worden. Wat de ESG gerelateerde use case ook mag zijn, een flexibel enterprise platform is onmisbaar. Daarnaast is automatisering nodig om de technische vereisten die horen bij ESG gerelateerde regelgeving op te vangen.”

Over het onderzoek

In opdracht van Appian heeft onderzoeksbureau DirectResearch een onderzoek uitgevoerd onder 306 Nederlandse professionals in 2022 die beslissers zijn op het gebied van marketing, sales, IT, management, klantenservice, productontwikkeling en legal.