De Rabo Duurzame Innovatieprijs (RDI) 2022 is dit jaar voor NoPalm Ingredients (duurzaam alternatief voor palmolie), HoCoSto (verwarmen huizen en gebouwen met duurzame energie), Psylaris (virtual reality oplossingen voor behandeling van post-traumatische stressstoornis en angsten), CORE (recyclen van batterijen). Rabobank beloont de vier bedrijven voor hun inzet voor een betere wereld. Op de Floriade in Almere namen de winnaars hun prijs van 20.000 euro en deelname aan een speciaal accelerator programma van onze partner Yes!Delft in ontvangst. ECG Excellence, een bedrijf dat sneller hartafwijkingen kan ontdekken, won de ledenprijs. Zij krijgen een inspiratiemiddag in de Malietoren van VNO-NCW en MKB-Nederland en een bedrag van 5.000 euro.

Inzet voor duurzaamheid

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is er actie nodig van de overheid, consumenten en van bedrijven. Nederland heeft talloze bedrijven die werken aan duurzame oplossingen voor een betere wereld. Om dat aan te jagen is de Rabo Duurzame Innovatieprijs – vroeger de Herman Wijffels Innovatieprijs – in het leven geroepen. Of het nu gaat om het hergebruiken van grondstoffen, het inzetten van digitale oplossingen of het opwekken van duurzame energie, de Innovatieprijs stimuleert ondernemers met innovatieve oplossingen die ertoe doen. De uitreiking van de RDI wordt georganiseerd in samenwerking met Yes!Delft en VNO-NCW en MKB-Nederland.

NoPalm Ingredients, winnaar categorie Voedseltransitie

In de categorie Voedseltransitie wint NoPalm Ingredients. Zij brouwen microbiële olie als alternatief voor palmolie, door aardappelschillen en suikerbietenloof te fermenteren. Carin van Huët, juryvoorzitter Voedseltransitie: “Palmolie wordt gebruikt in talloze producten, zoals koekjes, cosmetica en babyvoeding. Helaas wordt nog niet alle palmolie duurzaam geproduceerd en worden voor de aanleg van sommige palmolieplantages bossen gekapt. NoPalm Ingredients heeft dé oplossing om bossen, dieren en de lokale bevolking te beschermen. Met het veranderen van één ingrediënt, willen zij de wereld veranderen. In slechts een jaar tijd heeft het bedrijf zichzelf internationaal op de kaart gezet en dat is bewonderenswaardig.”

HoCoSto, winnaar categorie Energietransitie

HoCoSto wint in de categorie Energiestransitie. Het bedrijf zorgt er met de opslag van warm water voor dat woonwijken en gebouwen 365 dagen per jaar verwarmd worden met duurzame energie. In de zomer wordt een waterbassin verwarmd door zonnepanelen, in de winter komt het warme water uit een buffer. Judith Cok, voorzitter Energietransitie: “De stijgende energieprijzen door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne laten nogmaals zien dat we op zoek moeten naar duurzame alternatieven voor gas. HoCoSto laat zien dat we wijk voor wijk van het gas af kunnen. Dat is goed voor het klimaat en goed voor je portemonnee.”

Psylaris, winnaar categorie Vitale gemeenschappen & zorg

In de categorie Vitale gemeenschappen & zorg is de winnaar Psylaris. Zij ontwikkelen virtual reality oplossingen voor de geestelijke gezondheidszorg, die gebruikt worden bij het behandelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), met het verminderen van angstklachten en het aanleren van ontspanningsoefeningen. Deze technologie wordt gebruikt door de behandelend arts. Juryvoorzitter Michel van Schaik: “Virtual reality in de zorg staat echt nog in de kinderschoenen, maar Psylaris laat zien dat het kan: angstklachten overwinnen met de hulp van een professional én technologie. Een schoolvoorbeeld van co-creatie tussen ondernemers, zorgprofessionals, GGZ-instellingen en eindgebruikers. Publiek-private samenwerking is dé manier om de noodzakelijke zorgtransformatie te versnellen. Nu harder nodig dan ooit! ”

CORE, winnaar categorie Circulair ondernemen

De categorie Circulair ondernemen wordt gewonnen door CORE, die een techniek heeft ontwikkeld om batterijhoudende producten op een veilige manier te verwerken, waardoor minder branden ontstaan in de recycling industrie. Juryvoorzitter Björn Aarts: “Samen zijn we verantwoordelijk voor maar liefst twee miljard ton afval per jaar. Het ene product is veel makkelijker te recyclen dan het andere, maar een ding is zeker: we moeten veel meer producten hergebruiken. CORE heeft de oplossing om batterijhoudende producten te recyclen, met veel minder kans op het ontstaan van brand. Hiermee wordt een belangrijke bottleneck opgelost om meer producten te recyclen en dat is goed nieuws voor onze toekomst. CORE heeft een super gedreven en divers team dat bestaat uit jong talent, dat erin geslaagd is om de samenwerking aan te gaan met de industrie. Dat is een vereiste om succesvol te kunnen zijn in de circulaire economie.”

ECG Excellence wint de ledenprijs

Rabobank-leden konden de afgelopen weken via de Rabo App stemmen op hun favoriete finalist. Met 16,5% van de stemmen won ESG Excellence. Zij ontwikkelden een speciale methode waarmee artsen met Electrocardiogram-gegevens snel hartafwijkingen of hartproblemen kunnen ontdekken.

Over de Rabo Duurzame Innovatieprijs

Sinds 2002 kent Rabobank de innovatieprijs jaarlijks toe. Inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit. Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs stimuleert Rabobank ondernemers te werken aan innovatieve oplossingen die impact hebben op de maatschappij en een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het stimuleren van innovatie past in de missie Growing a better world together. In het najaar van 2022 opent de inschrijving van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2023.