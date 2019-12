Nominaties EZK Energy Award 2019 bekend

De bedrijven Koninklijke Vopak, Hotel Breeze en Bosch Beton zijn genomineerd voor de EZK Energy Award 2019. Ze maken kans hierop omdat ze zich positief hebben onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame opwekking en duurzame warmte. De winnaar wordt op 30 januari 2020 bekendgemaakt op het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen in Barneveld. Het winnende bedrijf krijgt onder meer een geldbedrag van € 25.000 om bijvoorbeeld te besteden aan duurzame energiemaatregelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar.

Hieronder leest u meer over de genomineerden.

Koninklijke Vopak | Zeer grote oppervlakten met flexibel zonnefolie

“We willen verduurzamen. Schoner zijn in de dagelijkse terminals én zelf elektriciteit opwekken zijn daarvoor een mooie manier.” Aan het woord is Marcel van de Kar, director new energies bij Koninklijke Vopak over de verduurzaming van het tankopslagbedrijf. Vopak slaat wereldwijd producten op voor haar klanten, zoals olie, chemische producten en gassen. Eén van de manieren waarop Vopak duurzaam elektriciteit opwekt, is via een licht en flexibel oprolbaar zonnefolie, ontwikkeld door HyET Solar. “Het past dan ook uitstekend op onze opslagtanks”, licht energy coordinator Khalid Saleh toe. Na een succesvolle pilot in Vlaardingen wil Vopak het gebruik van de zonnefolie opschalen, in Nederland of daarbuiten. Dit betekent wereldwijd een enorm potentieel aan duurzaam opgewekte energie.

Hotel Breeze in Amsterdam | Eerste energieneutraal hotel te wereld

“Wij willen hiermee pioniers zijn in de hotellerie” vertelt directeur van Hotel Breeze Robin Boer over de toepassing in het hotel van het Earth, Wind & Fire concept van Ben Bronsema. Dat dit is gelukt, blijkt wel uit de online bio van Hotel Breeze: ‘World’s first zero energy hotel based in Amsterdam’. Amstelius implementeerde het biomimicry-concept in het hotel aan het IJ-meer. Het simuleert de natuurlijke airconditioning van termietenheuvels. De totale verduurzaming resulteerde onder meer in een EPC van 0 én een BREEAM Excellent-certificering. Directeur van Amstelius Maarten Eldering: “Het is mooi om de grenzen van duurzame gebouwen te verleggen en zo een nieuwe standaard te zetten.”

Bosch Beton | Zeer duurzaam bedrijfspand

“Het is in de basis niet moeilijk om te kiezen voor een duurzaam pand. Heb je de intentie om op een verantwoorde manier om te gaan met de wereld en vind je de juiste partijen voor de realisatie, dan is dit meer dan mogelijk”, zegt managing director Gerard van den Bosch van Bosch Beton over de verduurzaming van zijn bedrijf dat betonnen keerwanden op een slimme en schone manier produceert. Het bedrijf realiseerde in 2019 een nieuwe fabriek in Barneveld waarbij veel aandacht is besteed aan energie en duurzaamheid. Het gebouw is volledig gebouwd volgens de BREEAM-standaarden. Het bedrijf deelt de kennis met andere partijen en er zijn plannen voor verdere verduurzaming van de processen.

Foto: Wateringse orchideeënkweker Ter Laak winnaar van de EKZ Energy Award 2018