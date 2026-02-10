Ken jij iemand die écht het verschil maakt in de transitie naar een circulaire economie? Iemand die met lef, innovatie en doorzettingsvermogen laat zien hoe het anders kan? Dan is dit hét moment om die persoon in het zonnetje te zetten. Geef deze hero landelijke erkenning en zichtbaarheid door diegene te nomineren voor de Circular Hero 2026!

Meld jouw held aan vóór zaterdag 1 maart!



De uiteindelijke Circular Hero wordt gekozen door een deskundige jury. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de feestelijke opening van de Week van de Circulaire Economie op donderdag 19 maart.

Eerdere Circular Heroes waren onder andere Guido Braam (Route Circulair), Bert van Son (Mud Jeans), Thomas Rau (Rau Architects), Hilde Sijbring (NVB), Klaske Kruk (Circularities), John Vernooij (Omrin), Menno Rubbens (cepezedprojects), Sandra Nap (Holland Houtland),Bram Peters (Save Plastics), Paul Terwisscha van Scheltinga (Volksbelang) en Sabine Biesheuvel (BlueCity).

Ga naar het formulier