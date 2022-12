LimeGreen is genomineerd voor de Green Product Award 2023. 1362 deelnemers uit 40 landen schreven zich in voor de 10e editie van de Green Product Award. Zij werden gescreend op de aspecten design, innovatie & duurzaamheid, voorgeselecteerd en uiteindelijk genomineerd. De wereldwijde prijs bekroont innovatieve en duurzame oplossingen die de markt in een groene richting duwen.

“We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat LimeGreen® ONE-DNA™ een van de genomineerden is voor de Green Product Award 2023 in de categorie Nieuwe Materialen!” – Jasper Eppingbroek, founder van LimeGreen.

Let’s design the future together

‘Let’s design the future together’ is de slogan van het internationale Green Product Award. In totaal zijn 100 producten genomineerd in 12 categorieën. Een daarvan is LimeGreen® ONE-DNA™ kunstgras dat is ingeschreven in de categorie nieuwe materialen.

“ONE-DNA kunstgras is een goed voorbeeld voor het niveau van kwaliteit en passie, waarmee onze genomineerden bijdragen aan een duurzamere toekomst.” – Nils Bader, directeur van de Green Product Award.

De internationale Green Product Award beloont sinds 2013 producten en diensten die goed zijn in design, innovatie en duurzaamheid. Het doel van de club is consumenten en industrie te inspireren met goede voorbeelden en de deelnemers aan de awards feedback en netwerkmogelijkheden te bieden, zodat er steeds meer duurzame producten ontstaan. De Award toont 11 categorieën van Architecture & Tiny Houses, Building Components, Circular Materials, Consumer Goods & Body Care, Fashion, Interior & Lifestyle, Kids, Mobility, Sport en Workspace. De Green Concept Award – gehouden in samenwerking met IKEA-Stiftung – richt zich strikt op concepten, materialen en prototypes die nog niet op de markt zijn.

Meer informatie: https://gp-award.com/en/gpaward

De missie van LimeGreen®

Met LimeGreen® willen we kunstgrasproducten ontwikkelen die aan het einde van hun levensduur hun waarde behouden. Dit proces van waardebehoud sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU. Om de transities te realiseren die wereldwijd nodig zijn voor het klimaat gaan steeds meer fabrikanten over op circulariteit, minder CO2-uitstoot en minimaal gebruik van grondstoffen.