LimeGreen® verwelkomt met Evergreens UK Group opnieuw een belangrijke Changemaker in haar groene kunstgras-beweging. Deze Britse kunstgrasspecialist beschikt over een uitgebreid distributienetwerk in de UK en realiseerde daarnaast projecten voor grote merken als Adidas, Nike, Audi, en Vodafone. Door nu 100% circulair kunstgras van LimeGreen® toe te voegen aan het productportfolio, zet Evergreens UK Group een belangrijke stap in haar Evergreener™ sustainability initiative.

Een gezamenlijke missie

Om de wereldwijde klimaattransitie te realiseren, moeten producerende industrieën in beweging komen en hun CO2 uitstoot reduceren tot uiteindelijk nul. Daarbij moeten zij toewerken naar het circulair maken én minimaliseren van grondstofgebruik. Voor de wereldwijde kunstgrasmarkt ziet LimeGreen® dit als een gezamenlijke missie. Door haar 100% circulaire ONE-DNA™ kunstgras beschikbaar te maken voor anderen, zet LimeGreen® de kunstgrasmarkt in beweging. Evergreens UK Group heeft voor haar activiteiten, duurzame doelen en stappen samengebracht in het Evergreener™ sustainability initiative. En daarin is het 100% circulaire kunstgras van LimeGreen® een perfecte aanvulling.

Motiverende stap

Andy Driver, Evergreen UK Group sales & marketing director is blij met het bekendmaken van de nieuwe samenwerking: “We zijn enthousiast dat we met deze samenwerking producten met 100% circulariteit introduceren. Dit product lost de problemen rond het einde van de levensduur op en opent een nieuwe dialoog in de hele industrie. Maar we erkennen dat er meer te doen is – dit is een volgende stap in onze missie voor verandering als onderdeel van ons Evergreener™-programma voor 2023.”

LimeGreen®-directeur Jasper Eppingbroek : “We zijn blij dat ons ONE-DNA™ product een directe toevoeging is voor Evergreens UK Group. Ze zijn net zo ambitieus en gedreven als wij voor het transformeren van de kunstgrasmarkt. Samen met hen laten we zien dat het realiseren van duurzame doelstellingen geen theorie meer is, maar écht dagelijkse praktijk. Er is geen tijd meer om af te wachten. Deze samenwerking motiveert ons om onze groene beweging nóg meer vaart te geven.

Over Evergreen UK Group

Al 35 jaar lang werkt Evergreen met een toegewijd team aan het leveren van topkwaliteit producten en een uitzonderlijke service. Via drie divisies levert Evergreen het grootste kunstgrasaanbod aan consumenten, aannemers en handelaren. Met LazyLawn®, EverRoof® en ArtificialGrass.com bereikt het kunstgras van Evergreen tuingazons, evenementen, speeltuinen, recreatieruimtes en daktuinen. Evergreen UK Group is vastberaden om bezig te blijven met R&D om de kunstgrasmarkt verder te ontwikkelen.