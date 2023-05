Lokale inzameling en recycling; dat is het duurzame, decentrale doel van de nieuwe samenwerking tussen LimeGreen® en GBN Artificial Grass Recycling (AGR). Deze pioniers in duurzaamheid gaan zich samen richten op waardebehoud van ONE-DNA™ kunstgras. De snijrestanten én End-of-Life (EoL) kunstgras worden verwerkt tot hoogwaardige circulaire grondstof: RTA (Recycled Turf Agglomerate). Het circulaire RTA kan door producent TenCate Grass opnieuw worden ingezet in als grondstof voor nieuwe producten. Dat betekent circulair kunstgras voor landschappelijke toepassingen, tuinen, op en rond schoolpleinen, in openbare ruimtes en op balkons of terrassen. Een unieke samenwerking in de kunstgraswereld.

De route naar hoogwaardige recycling

Steeds meer organisaties kiezen voor duurzaam en verantwoord ondernemerschap. En dat is hard nodig, want klimaatverandering, uitstoot van schadelijke gassen en uitputting van primaire grondstoffen zijn grote thema’s die onze toekomst gaan bepalen. Daarom introduceerde LimeGreen® met haar ONE-DNA™ kunstgras iets nieuws voor de wereldwijde kunstgrasmarkt; kunstgras dat voor 100% uit één grondstof bestaat (PE), waardoor volledige recycling mogelijk is. Dit levert niet alleen een energiezuinig productieproces op, maar het voorkomt ook dat kunstgras aan het eind van de levensduur nog wordt verbrand of gedumpt. Met dit product is de route naar hoogwaardige recycling duidelijk, door de stap naar lokale inzameling en verwerking van het kunstgras na gebruik. Daarom slaat LimeGreen® nu de handen ineen met GBN AGR, voor hoogwaardige recycling van ONE-DNA™ gras in Nederland en aangrenzende Europese landen.

Materiaalstromen circulair maken

Directeur Jasper Eppingbroek van LimeGreen® licht het nieuwe partnerschap met GBN AGR toe: “Als toonaangevend waste-to-product-bedrijf wil GBN Groep (onderdeel van GBN AGR) alle materiaalstromen één voor één circulair maken. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij onze ONE-DNA™ productstrategie voor ons hele kunstgrasportfolio. Voor deze samenwerking plaatsen we samen met GBN AGR lokaal containers bij onze partners. Hierdoor kunnen zowel kunstgras verwerkende bedrijven als consumenten die ons kunstgras kochten, direct bijdragen aan rechtstreeks recyclen.

“De verwerking van ONE-DNA™ kunstgras zal bij GBN AGR in een apart recyclingproces verwerkt worden, los van traditionele kunstgrassen. Voor hergebruik brengt dit zuivere grondstoffen op met slechts één materiaal-dna. Samen maken we de stap naar een volledig circulaire aanpak in de waardeketen!” Eric van Roekel, CEO van GBN Groep.

Take-Back programma

Om de kunstgrasrestanten en het gebruikte, vervuilde kunstgras daadwerkelijk bij GBN AGR te krijgen, richt LimeGreen® twee stromen in. Ten eerste wordt direct na de installatie van een kunstgrasproject het snij-afval verzameld in LDPE zakken en PE-bigbags bij LimeGreen®-partners. Ten tweede is er het Take-back programma van LimeGreen®, waarmee het end-of-life gras kan worden ingezameld voor recycling door GBN AGR.

ONE-DNA is de toekomst van kunstgras

Eric van Roekel, CEO van GBN Groep: “Impact maken is wat wij bij GBN Groep doen. Met de oprichting van GBN AGR in 2020 zijn wij erin geslaagd, samen met de industrie, om een verantwoord verwerkingsproces voor EoL kunstgras up-and-running te maken. Deze is uniek omdat het op een transparante, circulaire en gecertificeerde werkwijze wordt uitgevoerd. Recyclen is bij GBN AGR pas het begin. Onze vervaardigde circulaire grondstoffen een tweede leven als grondstof of product geven en zo de circulaire economie te laten draaien, dat is ons doel!

Door deze samenwerking zetten we een enorme stap voorwaarts. ONE-DNA kunstgras en het Take-back programma zijn essentiële onderdeel van het creëren van een circulaire economie voor de kunstgras branche. Met ONE-DNA kunstgras bereiken we niet alleen de zakelijke markt maar ook de particuliere markt en maken we de recycling van EoL kunstgras voor iedereen toegankelijk. ONE-DNA kunstgras zal, in grote hoeveelheden, pas over circa 10 jaar bij ons in de fabriek gerecycled worden als het aan het einde van haar levensduur is. Het is de toekomst van kunstgras en daar richten wij ons vandaag al op met deze samenwerking. Met deze investering in design for re-use is 100% circulariteit de nieuwe norm!

Hoe werkt het Take-Back programma?

Het LimeGreen® kunstgras van een specifiek project wordt traceerbaar gemaakt en de consument wordt er via verschillende wegen op gewezen dat zijn gras recyclebaar is. Dit gebeurt middels een print op de rug van het gras, via vouchers die onder de grasmat worden geplaatst én met een speciale registratie-app. Via deze app is de garantie geregeld en krijgt de consument periodiek een reminder voor recycling. Bij vervanging of verwijdering, na jarenlang gebruik, meldt de consument het gras aan voor recycling. Vervolgens kan het oude kunstgras door de hovenier of uitvoerder van het project kosteloos worden ingenomen voor inzameling bij een LimeGreen®-partner. In de toekomst wordt er mogelijk zelfs een cash-back of statiegeldregeling aan gekoppeld. Van daaruit wordt het ingezamelde kunstgras dan afgevoerd naar GBN AGR.

TenCate Grass klaar voor hergebruik grondstoffen

Het ingezamelde, schone snij-afval en het gebruikte kunstgras waarin zandresten en organische materialen kunnen zitten, zullen door GBN AGR worden verwerkt tot schone circulaire grondstof. Deze grondstof zal door producent TenCate Grass worden teruggenomen en worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Jasper Eppingbroek: “Deze stap laat zien dat werkelijke circulariteit mogelijk wordt door intensieve samenwerking tussen ketenpartners. Dit is een geweldige stap om lokale inzameling, recycling en productie samen te brengen. Deze richting gaan we samen met onze lokale partners ook doorzetten in andere landen waar LimeGreen® gras geïnstalleerd wordt.”