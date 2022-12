Nom Nom Nom opende op donderdagavond officieel de deuren van zijn nieuwe zaak aan de Kinkerstraat en drie pop-ups in Amsterdam. Nom Nom Nom is de eerste fastfoodketen met gezond, lekker én betaalbaar eten. Georgina Verbaan was als gast aanwezig en maakte de eerste burgers bij de opening.

Bij de gezonde fastfoodketen Nom Nom Nom kan iedereen genieten van het volledig plantaardige menu bestaande uit burgers, snacks en shakes. De basis van de gerechten bestaat uit groenten. Niks wordt gefrituurd en ook de sauzen zijn gezond. De maaltijden staan binnen vijf minuten klaar voor bezorging of afhaal. Technologie en data spelen een belangrijke rol bij Nom Nom Nom om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Zo worden de gerechten bereid in computergestuurde ovens en kunnen klanten via een iPad in de zaak of online bestellingen plaatsen.

Heilige drie-eenheid opgelost

Mede dankzij Amerikaanse, Duitse en Nederlandse investeerders heeft Nom Nom Nom nu vier vestigingen in Amsterdam. Naast de zaak aan de Kinkerstraat 30H zijn er drie pop-ups in de hoofdstad om het idee uit te testen. De pop-ups zitten in filialen van het IJscuypje aan de Middenweg, de Haarlemmerdijk en de Beethovenstraat.

Nom Nom Nom is opgericht door voedseltechnoloog Yorán Meijers, oud-Picnicmarketeer Ruben Vermijs en dataspecialist Diederik Ketellapper. De drie ondernemers willen de fastfoodwereld veranderen. “We hebben de heilige drie-eenheid in de voedselindustrie opgelost: gezond, lekker én betaalbaar eten”, aldus Vermijs. “Al onze gerechten zijn gemaakt op basis van grondig onderzoek en in samenwerking met gerenommeerde vegetarische chefs. Bovendien zijn de gerechten goed voor zowel mens als planeet.”

Revolutie

Nom Nom Nom richt zich niet specifiek op vegetariërs of veganisten, maar op iedereen die op zoek is naar gezond, lekker en betaalbaar eten. De startup heeft ambitieuze groeiplannen voor de komende jaren. “We willen in 2023 uitbreiden naar vier steden in de Randstad”, zegt Vermijs. “Het jaar daarna richten we onze pijlen op vier steden buiten Nederland. Omdat we geen groot oppervlak nodig hebben en er een eigen kant-en-klare tech-oplossing is voor de keuken, is het gemakkelijk om locaties te vinden waar vanuit we kunnen bezorgen en waar klanten hun eten kunnen ophalen. We geloven heel sterk in dit concept en gaan een revolutie in de fastfoodwereld teweeg brengen.”

Over Nom Nom Nom

oprichters Diederik Ketellapper, Yorán Meijers en Ruben Vermijs.