Koppert Cress heeft triomfantelijk de strijd gewonnen in een langlopende zaak met de Belastingdienst. De kwestie draaide om de werkkostenregeling met betrekking tot gezonde medewerkerslunches. Gedreven door de missie om al hun medewerkers gezond hun pensioen te laten halen, heeft Koppert Cress gezonde voeding geïntegreerd in hun Arbobeleid. In het bedrijfsrestaurant Rob & Bob, een samenwerking tussen Rob Baan (Koppert Cress) en Bob Hutten (Hutten Catering) worden geen ongezonde opties aangeboden, maar juist gezonde maaltijden. Als onderdeel van het Arbobeleid werden medewerkerslunches gratis aangeboden om de overgang van frisdrank naar fruitwater en van frituur naar groenterijke maaltijden te vergemakkelijken.

Rob Baan (eerste reactie): “Euforisch met deze uitspraak. Gezond verstand blijkt doorslaggevend: een gezonde lunch. Baanbrekend voor werkgevers en werknemers in Nederland.”

De vastberadenheid van Koppert Cress om gezondheid en welzijn te bevorderen leidde tot een juridisch geschil met de Belastingdienst. Het standpunt van de Belastingdienst, dat wél belasting verschuldigd was voor deze gratis lunches, leidde tot opschudding in de media en levendige discussies in de maatschappij. Het resultaat was een golf van steunbetuigingen voor Rob Baan en zijn vastberadenheid.

De impact van deze strijd was van dien aard dat het op 24 mei 2024 de Hoge Raad tot een historische uitspraak heeft bewogen in het voordeel van Koppert Cress met betrekking tot de werkkostenregeling voor gezonde medewerkerslunches.

“Gezonde medewerkers vormen de kern van een gezond bedrijf. Ons doel is dat al onze medewerkers gezond hun pensioen kunnen halen,” aldus de directie van Koppert Cress. “Jarenlang hebben we met afgrijzen de meegebrachte lunches van onze medewerkers geobserveerd, vaak bestaande uit cola en een roze koek.” – Rob Baan

In 2015 werd in overleg met de Ondernemingsraad (OR), de bedrijfsarts en de Arbodienst een beleidsplan ontwikkeld om medewerkers gezonder te maken en te houden. Hoewel een sportschoolabonnement werd aangeboden en een bedrijfsdiëtiste actief was, bleek het niet voldoende. Het idee van een gezonde lunch binnen het Arboplan kwam op tafel, maar de werkkostenregeling (WKR) stond gratis lunch niet toe, zelfs niet als dit in overeenstemming was met Sociale Zaken en de Arbodienst. Dit leidde tot een gerechtelijke strijd met de Belastingdienst, die nu tot een positieve uitkomst is ge bracht met goedkeuring van de Hoge Raad.

Koppert Cress hoopt dat deze uitspraak zal bijdragen aan een positieve verandering en dat gezonde medewerkerslunches kunnen blijven bijdragen aan een gezonde levensstijl voor hun medewerkers en de maatschappij als geheel. Het bedrijf blijft vastbesloten om door te gaan met hun inzet voor gezondheid en welzijn.