Nieuwe wet dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen

Op dinsdag 9 maart stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu. Hier in Europa, maar ook in andere delen van de wereld die onderdeel uitmaken van hun productieketen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters.

Uitbuiting van Oeigoerse dwangarbeiders en onherstelbaar beschadigde koraalriffen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van misstanden die Europese en ook Nederlandse bedrijven veroorzaken. Lara Wolters (PvdA) maakte zich hard voor een nieuwe wet die deze misstanden voorkomt.

Oeigoerse dwangarbeid

“Bedrijven krijgen de zorgplicht om misstanden in hun aanvoerketen te voorkomen en verhelpen”, aldus Wolters. “Ook slachtoffers, waar dan ook ter wereld, kunnen bedrijven hierop aanspreken. De bewijslast ligt met deze wet voortaan bij de bedrijven.” Regels zijn hard nodig blijkt. Zo zijn bijna alle grote, in Nederland actieve kledingmerken betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid. In Curaçao heeft het Nederlandse bouwbedrijf BAM straffeloos koraalriffen kapot gemaakt.

Zorgplicht

Nooit eerder lag er een overkoepelende Europese wet op tafel die van bedrijven eist om verantwoordelijkheid voor mens en milieu te nemen. Een meerderheid van stemmen binnen het Europarlement op 9 maart verbetert de positie van slachtoffers. Zij zijn tot nu toe vaak aangewezen op een jarenlange strijd met bedrijven zoals de recente zaak tussen Brits-Nederlandse Shell en Nigeriaanse boeren, slachtoffers van olielekkages. Wolters: “Bedrijven kunnen zich niet meer verschuilen. Ze zijn dan ook verantwoordelijk voor mens en milieu in andere delen van de wereld waar ze hun grondstoffen vandaan halen.”

Lara Wolters (1986) groeide op in Amsterdam en is sinds 2019 namens de PvdA lid van het Europees Parlement. Ze zet zich in voor burgerrechten en verantwoord ondernemen door bedrijven in Europa en Nederland.

