Een duurzaamheidsclaim is méér dan een tekst op een website of in een reclame: het is een verhaal dat verwachtingen wekt. Zo’n claim moet correct, duidelijk en niet-misleidend (of voor pensioenen: evenwichtig) zijn. Financiële marktpartijen gebruiken de leidraad, maar claims moeten beter. AFM roept instellingen op om aan de slag te gaan met de belangrijkste 4 verbeterpunten: zorg dat duurzaamheidsclaims een juist beeld geven, maak concreet wat de claim betekent voor de marktpartij of het product, zorg dat de onderbouwing vindbaar is én geef bij claims de nodige uitleg over klimaatneutraliteit, ESG-ratings en impact.

Duidelijke en eerlijke informatie zorgt voor juiste verwachtingen én goede match

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Duidelijke en eerlijke informatie over duurzaamheid zorgt ervoor dat consumenten en pensioendeelnemers de juiste verwachtingen hebben. Hierdoor kunnen zij ondernemingen en producten kiezen die matchen met hun voorkeuren. Consumenten vinden concrete en goed onderbouwde claims ook geloofwaardiger.

Marktpartijen gebruiken de leidraad, maar claims moeten beter

De AFM deed een verkenning naar duurzaamheidsclaims van banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en pensioenuitvoerders. Wij onderzochten hoe hun claims zich verhouden tot de uitgangspunten van de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Marktpartijen gebruiken de leidraad zien wij. Maar wij zien ook dat marketingtaal botst met heldere en concrete uitleg, en dat onderbouwing geregeld moeilijk te vinden is.

Claims als “Wij vinden een duurzame wereld belangrijk” of “Onze beleggingen hebben aandacht voor de maatschappij” zijn weinig concreet. De woorden zijn vaag en geven geen helder beeld van de daadwerkelijke inspanningen of resultaten. Tegelijkertijd wekken deze uitingen wel verwachtingen bij de lezer. De kans op een mismatch is groot. Als het gaat om vindbaarheid van onderbouwing hebben gevallen gezien waarin onderbouwing helemaal niet beschikbaar is. Of ver weg staat van de claim, op een lastig vindbare plek. Tijdens onze verkenning kwamen we ook good practices tegen waarbij het wel goed gaat.

Ga aan de slag met deze 4 belangrijkste verbeterpunten voor duurzaamheidsclaims

Uit ons onderzoek komen 4 belangrijkste verbeterpunten waar marktpartijen mee aan de slag kunnen. In onze derde ESG-update (zie de download onder aan de pagina) beschrijven wij deze 4 vier verbeterpunten, met per verbeterpunt extra duiding en goede en slechte voorbeelden.

Ook lichten we de hoofdpunten uit onze verkenning toe. Dit zijn de 4 belangrijkste verbeterpunten:

Zorg ervoor dat duurzaamheidsclaims een juist beeld geven en representatief zijn. Maak concreet wat een duurzaamheidsclaim voor de marktpartij of het product betekent. Zorg ervoor dat de onderbouwing vindbaar is. Geef nodige uitleg bij claims over klimaatneutraliteit, ESG-ratings en impact.

2026: nadrukkelijker toezicht op eerlijke duurzaamheidsclaims

De onderzochte marktpartijen hebben aangegeven met onze verbeterpunten aan de slag te gaan en hun duurzaamheidsclaims opnieuw tegen het licht te houden. Ook heeft een deel van de onderzochte partijen hun claims aangepast.

We verwachten dat marktpartijen waar nodig hun claims verder aanscherpen. Duurzaamheid in de financiële sector is een strategische prioriteit van de AFM. In 2026 doen wij opnieuw onderzoek naar duurzaamheidsclaims. Wij verwachten dat alle claims correct, duidelijk en niet-misleidend (of evenwichtig) zijn. De uitgangspunten uit de Leidraad duurzaamheidsclaims en de verbeterpunten uit deze ESG-update ondersteunen de sector hierbij.