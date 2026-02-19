Dutch Green Building Council (DGBC) en adviesbureau Copper8 hebben het Voorbeeldenboek Circulaire Klimaatinstallaties gelanceerd. In deze publicatie worden tien pionierende bedrijven uit de installatiesector gevolgd die laten zien hoe circulaire ontwerpprincipes, levensduurverlenging en innovatieve businessmodellen nu al in de praktijk worden toegepast.

Het voorbeeldenboek is tot stand gekomen in opdracht van TKI Urban Energy en RVO en biedt concrete handvatten voor bedrijven die hun klimaatinstallaties toekomstbestendig en circulair willen inrichten.

Toenemende milieu‑impact vraagt om andere aanpak

Klimaatinstallaties veroorzaken een steeds groter aandeel in de materiaalgebonden CO₂‑uitstoot van gebouwen. Europese wetgeving, waaronder de EPBD IV en de toenemende aandacht voor Whole Life Carbon, onderstreept de noodzaak om anders te ontwerpen, te installeren en te beheren.

Ook het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) benoemt klimaatinstallaties als prioritaire productgroep. Daarmee groeit de urgentie om circulariteit structureel te verankeren in de installatiesector.

Van ambitie naar praktijk

Het voorbeeldenboek brengt zowel de versnellers als de struikelblokken in de keten scherp in beeld. De tien cases laten zien hoe circulair werken nu al kan leiden tot:

een lagere milieu‑impact,

een lagere Total Cost of Ownership (TCO), en

nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers, producenten, installateurs en servicepartijen.

Van de revisie van motoren tot modulaire warmtepompcentrales: elk praktijkvoorbeeld toont hoe technische, organisatorische en financiële innovaties samenkomen in concrete circulaire oplossingen. De deelnemende bedrijven delen openhartig hun inzichten over kansen, uitdagingen en de cruciale rol van ketensamenwerking.

Vijf kantelpunten voor opschaling

Naast de praktijkvoorbeelden beschrijft het rapport vijf systeemkantelpunten die essentieel zijn om circulariteit in de installatiesector breed te laten landen:

1. Voldoende retourvolume

Een stabiele en georganiseerde retourstroom is nodig om refurbish‑ en remanufacturingprocessen rendabel te maken en schaalvoordelen te realiseren.

2. Voorkomen van leveringsrisico’s

Circulaire strategieën verminderen de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, die steeds schaarser worden door geopolitieke spanningen en stijgende vraag.

3. Van kosten naar waarde

Hoewel circulaire oplossingen soms duurder zijn in aanschaf, leveren ze over de levensduur een lagere TCO en aantoonbare ecologische én sociale waarde op.

4. Milieudata in kaart

Betrouwbare EPD’s en levenscyclusdata zijn cruciaal om circulaire prestaties te beoordelen en om aan te sluiten op nieuwe Europese rapportageverplichtingen.

5. Fiscaliteit die circulair stimuleert

Het huidige stelsel bevoordeelt materiaalintensieve productie. Lagere lasten op arbeid en prikkels voor hergebruik zijn nodig om circulaire businesscases concurrerend te maken.

De inzichten laten zien dat opschaling niet alleen een technische opgave is, maar vooral vraagt om heldere vraagsturing, beleidsconsistentie en intensieve samenwerking in de keten.