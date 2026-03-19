Dutch Green Building Council (DGBC) kondigt met trots de start aan van een nieuw strategisch partnerschap. Hiermee wordt de beweging richting een duurzame en toekomstbestendige gebouwde omgeving verder versterkt. De eerste partijen die zich hebben gecommitteerd zijn Achmea Real Estate, Altera, a.s.r. real estate, Bouwinvest, Dura Vermeer, NLV en Vesteda.

DGBC bestaat inmiddels ruim 15 jaar en is uitgegroeid tot een platform met meer dan 400 partners. In 2026 gaat DGBC intensiever samenwerken met koplopers in de sector: organisaties die een integrale blik op verduurzaming hebben en bereid zijn hun kennis en ervaring te delen. Deze nieuwe vorm van een partnerschap is bestemd voor organisaties die de vraag en ambitie in de markt bepalen en op alle DGBC-thema’s een duidelijke agenda hebben. Het zijn de change agents van de transitie: partijen die richting geven aan de markt, innovatie stimuleren bij toeleverende partijen en zo de versnelling van de verduurzaming van de gehele sector bepalen. Met de bovengenoemde zes partijen wordt daarin nu een eerste belangrijke stap gezet.

De kracht van een integrale aanpak

De urgentie én transparantie rond duurzaamheid zijn enorm toegenomen. De uitdagingen zijn groot en vragen om een samenhangende benadering: energiebesparing, circulair bouwen, klimaatrobuust ontwikkelen, sociale duurzaamheid en biodiversiteit. Het samenbrengen en meetbaar maken van deze opgaven vraagt om een integrale aanpak.

Brigit Gerritse, algemeen directeur DGBC: “Ik ben enorm blij met deze eerste strategische partners. We werken al geruime tijd samen en zien dat zij zoeken naar een gemeenschappelijke definitie en een marktstandaard voor nieuwe urgente thema’s en geloven in een integrale aanpak. Die blik is nodig om echte impact te maken. Samenwerking leidt tot betere oplossingen en meer draagvlak voor verandering. Door de krachten te bundelen met de meest ambitieuze organisaties, willen we de beweging verder op gang brengen en versnellen.”

Strategisch partner worden

De zeven strategische partners van DGBC zijn slechts het begin van een invloedrijk netwerk. Gerritse: “We zoeken nog meer organisaties die voorop willen lopen, een integrale visie op verduurzaming hebben en bereid zijn hun kennis en ervaringen te delen op het thema waarin zij uitblinken. Als strategisch partner maakt je deel uit van een krachtig netwerk dat samen richting geeft aan de noodzakelijke transitie en invloed uitoefent op beleid.”

Dick Gort, CEO a.s.r. real estate: “Als strategisch partner van DGBC nemen wij onze verantwoordelijkheid en bouwen we samen met de sector aan een gezonde, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving, zowel nu als voor toekomstige generaties. Samenwerking en kennisdeling zijn daarbij essentieel.”

Annemarie Maarse, COO Bouwinvest: “Als vermogensbeheerder geloven wij dat duurzame, toekomstbestendige gebouwen beter bestand zijn tegen risico’s en daarmee bijdragen aan stabiele waardecreatie op de lange termijn. Samen met DGBC en andere marktpartijen werken we aan marktstandaarden en oplossingen die deze transitie versnellen. Zo helpen we de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk te houden voor institutioneel kapitaal.”

Jaap van der Bijl, CEO Altera: “Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan alleen het beheren van vastgoedportefeuilles. Wij willen bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige omgeving. Dit strategisch partnerschap met DGBC helpt ons om samen met andere partijen uit de sector concrete stappen te zetten richting meetbare impact.”

Job Dura, Voorzitter Raad van Bestuur Dura Vermeer Groep: “De verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt nog altijd om richting, samenwerking en discipline. Meten en certificeren helpen om kwaliteit vast te houden en continu te verbeteren. Als strategisch partner willen wij actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van die integrale aanpak.”

Wim Wensing, Chief Investment Officer NLV: “Als strategisch partner van DGBC dragen wij bij aan de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor ons als beheerder van pensioenvermogen is dat vanzelfsprekend. Toekomstbestendige gebouwen zijn essentieel voor zowel maatschappelijke waarde als stabiel langetermijnrendement.”

Astrid Schlüter, CEO Vesteda: “De opgaven waar we voor staan zijn te groot om alleen op te lossen. Juist door samen te werken met andere koplopers kunnen we de standaard in de sector verhogen en echte impact maken.”

Boris van der Gijp, co-voorzitter Achmea Real Estate: “Het strategisch partnership met DGBC past in onze ambitie om voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en sociale impact. Door kennis te delen en samen standaarden te ontwikkelen, kunnen we de impact van onze inspanningen verder vergroten. In het belang van onze klanten en van de wereld die we achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen.”