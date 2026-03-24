Op 3 maart 2026 presenteerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de gids ‘Powering partnerships for circular batteries’ aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Battery Competence Cluster-NL (BCC-NL). Deze sectorgids laat zien wat Nederland kan op het gebied van batterijtechnologie. Zo zet het de Nederlandse circulaire batterijsector internationaal steviger op de kaart.

De sectorgids ‘Powering partnerships for circular batteries’ is een samenwerking tussen IenW, RVO en BCC-NL met als doel om Nederlandse ondernemers in de batterijsector te helpen. Het heeft een catalogus van Nederlandse bedrijven die actief zijn in de circulaire batterijensector.

Nederlandse batterijsector op de kaart

Batterijtechnologie is een van de belangrijkste onderdelen voor de wereldwijde energietransitie. Het speelt een cruciale rol in duurzame mobiliteit, energiesystemen en de brede elektrificatie van onze economie. Onder andere met deze gids zet de Nederlandse overheid zich in om de zakelijke kansen in de batterijsector slim te gebruiken.

De sectorgids werd gelanceerd tijdens de start van het Nationaal Groeifondsproject: Material Independence & Circular Batteries. Een programma onder leiding van BCC-NL. Met dit project wil Nederland minder afhankelijk worden van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen. Daarnaast heeft het ook als doel om de kansen in de batterij-industrie te verzilveren.

Taco Bosdijk (Beleidscoördinator Nederlandse Batterijenstrategie voor IenW) en Mustafa Amhaouch (Directeur BCC-NL) namen het rapport in ontvangst. “Wat mooi dat we vandaag de sectorgids voor de circulaire batterijensector in ontvangst mogen nemen. Een concreet resultaat van sterke samenwerking tussen beleid, uitvoering en de sector zelf”, zegt Bosdijk.

Tijdens de InterBattery-beurs in Korea maakte de sectorgids zijn internationale debuut. Roy Paulissen, Senior adviseur semicon en batterijen bij RVO, overhandigde daar de gids aan meneer Jongseo Choi, Executive Director van de Korea Battery Industry Association (KBIA).

Ter gelegenheid van de beurs is ook een Koreaanse vertaling van de sectorgids uitgebracht.

Betrouwbare samenwerkingspartner

Ondernemers vinden het vaak lastig om in hun eentje aan te kloppen bij een bedrijf in het buitenland. Met deze sectorgids kunnen ze laten zien dat ze een betrouwbare partner zijn. Zo kunnen ze makkelijker in contact komen met ondernemers en overheden in het buitenland.

De gids geeft daarnaast handvatten aan het Nederlandse economische netwerk. Die kunnen daarmee de Nederlandse batterijensector in het buitenland promoten als goede samenwerkingspartner.