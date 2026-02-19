Een consortium van sectorpartijen uit de melkveeketen heeft op woensdag 18 februari 2026 een Gids voor goede praktijken voor het transport van melkvee aangeboden aan minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De gids biedt melkveehouders, veehandelaren en transporteurs helderheid over de vraag of melkvee wel of niet geschikt is voor transport. Ook geeft de gids aan onder welke voorwaarden koeien die niet geschikt zijn voor regulier transport toch op een verantwoorde wijze vervoerd kunnen worden.

Achtergrond

In de Europese transportverordening zijn open normen opgenomen met betrekking tot het transport van melkkoeien. De open normen leiden in de praktijk tot discussies tussen melkveehouders, veehandelaren, transporteurs, dierenartsen en toezichthouders. De regelgeving geeft niet duidelijk aan wanneer een dier wel of niet transportwaardig is en de normen worden in verschillende lidstaten anders geïnterpreteerd. BuRO (een adviesorgaan binnen de NVWA) heeft hier in het verleden ook een rapport over geschreven.

Gids voor goede praktijken

De Europese transportverordening en de Nederlandse regelgeving moedigt sectorpartijen aan om zelf tot nadere invulling van de norm te komen door het opstellen van een gids voor goede praktijken. Ketenpartijen in de melkveesector zetten nu een stap naar voren door met een dergelijke gids voor goede praktijken te komen met betrekking tot het transport van melkvee. In de gids staat helder beschreven wanneer een dier wel of niet transportwaardig is. De gids is opgesteld door ketenpartijen in de melkveesector (LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Dutch Dairymen Board (DDB), ZuivelNL, Vee & Logistiek Nederland, Transport en Logistiek Nederland (Saveetra), Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV), VleesNL, Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD), Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Royal GD) onder begeleiding van prof. Bert Driessen, dierenarts en hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit van Gent.

Vervolg

De gids is nu ter beoordeling ingediend bij de minister van LVVN. De indieners hopen op snelle goedkeuring van de gids. Goedkeuring van de gids zorgt voor helderheid en handelingsperspectief bij alle betrokkenen rondom het transport van melkvee. De gids zorgt ervoor dat het eenvoudiger is voor melkveehouders, veehandelaren en transporteurs om te bepalen welke melkkoeien wel en niet geschikt zijn voor transport. Dit draagt eraan bij dat enkel koeien die geschikt zijn voor transport worden getransporteerd en waarborgt zo het dierenwelzijn tijdens transport. Tegelijkertijd zorgt de gids ervoor dat waardevolle dierlijke eiwitten zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor de voedselketen.

Minister Wiersma reageerde enthousiast op gids: “Het is goed dat wetenschappers en sectorpartijen samen het initiatief hebben genomen om nieuwe richtlijnen op te stellen. Zo’n breed gedragen plan juich ik van harte toe, al is de formele beoordeling natuurlijk aan mijn opvolger.”