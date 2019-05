Nieuwe productiefaciliteit Zandbergen voor Beyond Meat

Beyond Meat gaat de samenwerking met Zandbergen World’s Finest Meat uitbreiden. In de nieuwe productiefaciliteit van Zandbergen in Zoeterwoude zullen plantaardige, innovatieve vleesproducten van Beyond Meat worden geproduceerd.

“De reactie van de consumenten in Europa was zeer positief en we kijken ernaar uit om die klanten beter van dienst te kunnen zijn met lokaal geproduceerde producten. We zijn verheugd over sterke strategische partners in Europa zoals Zandbergen om ons te helpen onze mondiale voetafdruk te vergroten, ” zegt Seth Goldman, Executive Chairman van Beyond Meat.

Vorig jaar begon Zandbergen World’s Finest Meat de producten van Beyond Meat in heel Europa te distribueren over zowel foodservice als retail.

“Naarmate de vraag naar op planten gebaseerde producten in Europa blijft toenemen, zijn we zeer verheugd om samen te werken met Beyond Meat om hun innovatieve producten buiten de VS te produceren”, aldus Adriaan Figee, Chief Commercial Officer van Zandbergen World’s Finest Meat.

Meest recent is de Beyond Burger ™ verkrijgbaar in het vleesschap bij Albert Heijn in Nederland, Delhaize in België en Tesco in het VK. Naast deze belangrijke retailers is Beyond Meat gericht op het uitbreiden van de beschikbaarheid van foodservice in Europa, gericht op populaire hamburgerketens en innovatieve restauranteurs die op zoek zijn naar heerlijk, kwalitatief vlees van plantaardige oorsprong.

De missie van Beyond Meat is het maken van voedzame plantaardige vleesproducten zonder soja, gluten en GGO’s die heerlijk smaken en een consumentenervaring bieden die niet te onderscheiden is van die van vlees op basis van dieren. Beyond Meat wordt momenteel internationaal gedistribueerd, via distributeurs in Australië, Chili, de Europese Unie, Hong Kong, Ierland, Israël, het Midden-Oosten, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk, waardoor het een van de meest verspreide planten is op basis van vlees dat momenteel op de markt verkrijgbaar is.

Foto (Beyond Meat): van links naar rechts: Charlotte Zandbergen—Zandbergen Chief Marketing Officer, Adriaan Figee— Zandbergen Chief Commercial Officer, Seth Goldman— Beyond Meat Executive Chairman, Ton Zandbergen—Zandbergen Founder & President, Joris Zandbergen—Zandbergen Chief Executive Officer, Barbara Zandbergen—Zandbergen Human Resource Director and Willem Spigt—Zandbergen Sales Manager.