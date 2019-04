Eerste plantaardige burger in het vleesschap bij Albert Heijn

Vanaf maandag ligt de Amerikaanse Beyond Burger in de Nederlandse supermarkt (Albert Heijn). De burger ziet er exact uit, wordt bereid en smaakt als een burger van rundvlees. In tegenstelling tot andere plantaardige burgers ligt het niet tussen de vleesvervangers, maar in het vleesschap. ProVeg spreekt van een doorbraak: “producten als de Beyond Burger zijn de toekomst van vlees.”

Een burger die ‘bloedt’

De burger die in Amerika voor een revolutie in de voedingsindustrie heeft gezorgd is ook een echte aanwinst voor de Europese markt. Er is geen plantaardige burger die qua smaak en textuur zoveel op een burger van rundvlees lijkt. De plantaardige Beyond Burger ‘bloedt’ ook als een vleesachtige burger. Consumenten zien of proeven geen verschil met een burger van vlees. De Beyond Burger richt zich dan ook grotendeels op vleesliefhebbers die van een burger willen genieten zonder het milieu te willen belasten. Het lijkt erop dat Beyond met deze strategie zeer succesvol is. Kroger, een grote supermarktketen in de VS, laat zien dat 93% van de consumenten die een Beyond Burger kopen, normaal gesproken voor vlees zouden hebben gekozen.

Duurzaam

Voor de productie van de Beyond Burger is 99% minder water, 93% minder land, 90% minder CO2 uitstoot en 46% minder energie nodig in vergelijking met de productie van een burger van rundvlees.

Stadium van imitatie voorbij

Hoewel er al geruime tijd vegaburgers verkrijgbaar zijn op de Europese markt, is The Beyond Burger een echte aanwinst, “Veganistische burgers zijn het stadium van imitatie voorbij,” vertelt Pablo Moleman, Foodtrendwatcher ProVeg Nederland. “De nieuwste generatie plantaardige burgers is zó goed dat je eerder kunt spreken van innovatie. Dit is beter dan vlees van dieren. Producten als The Beyond Burger zijn de toekomst van vlees.” Uniek en toonaangevend is dan ook dat The Beyond Burger in samenwerking met Zandbergen, een van Europa’s leidende vleesleveranciers, in Europa gedistribueerd wordt.