Nieuwe producten van biologisch katoen om 30 jaar Bo Weevil te vieren

30 jaar geleden stond Bo Weevil aan de basis van biologisch katoen. Sindsdien is er een hoop veranderd, maar niet de missie: bijdragen aan een duurzamere wereld, door stoffen en producten van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen makkelijk beschikbaar te maken voor bedrijven in binnen-en buitenland.

Iris Komen, de huidige eigenaar, vertelt: “We hebben net ons stoffenaanbod aangevuld met onder meer vier denim stofkwaliteiten. Ook breiden we deze maand de badtextiel- en tassencollecties uit. Een goede manier om meer mensen te bereiken en ons jubileum te vieren.”

De start: biologische teelt

Eind jaren 80 ontdekten pioniers Jan Schrijver en Michel Willems tijdens bezoeken aan hun projecten van biologische voedselproductie dat de katoenteelt sterk afhankelijk was van pesticiden en kunstmest. Zij besloten daarop met biologisch katoen te beginnen. Jan Schrijver: “Omdat er bij producenten nog geen vraag was naar biologische katoen zijn we zelf begonnen met het maken van producten. Dit liep uiteen van wattenschijfjes en beddengoed tot T-shirts.”

Met de tijd mee

In de jaren ’90 groeide de aandacht voor het milieu en het verzet tegen de consumptiemaatschappij. Daarmee groeide ook de vraag naar biologische en eerlijke producten. Aanleiding voor Bo Weevil om een collectie biologisch katoenen producten als merk te presenteren.

In 2006 werd de certificering Global Organic Textile Standard (GOTS) ingevoerd en sinds die tijd zijn de stoffen en producten van Bo Weevil van het GOTS-label voorzien om te kunnen garanderen dat de hele productieketen gecontroleerd is. Van het veld tot en met de verwerking.

Nieuwe eigenaar

Bo Weevil was het bedrijf waar Iris Komen in 2003 kwam werken en na een tussenstop nam ze de groothandel in 2014 over. Ze begon met het online verkopen van stoffen en producten uit voorraad. “Het was het beste wat ik heb gedaan: je kunt je nu niet meer voorstellen dat het bedrijf draait zonder webshop. Bijna alle klanten kopen op die manier, alleen customizing van artikelen gaat via e-mail en telefoon in overleg met de klant.”

Bo Weevil groeide gaandeweg uit tot de huidige veelzijdige collectie en een enthousiast team van vier medewerkers. Als je aan Iris vraagt naar de reden voor het succes, zegt ze met een lach: “Ik heb heel veel tijd geïnvesteerd in klanten en alles wat ervoor nodig was om goede service en producten te leveren. Ik denk dat die investering zich simpelweg heeft terugbetaald.”

En nu…

Biologische producten zijn gelukkig meer mainstream geworden, maar vanzelfsprekend is het nog niet overal. En zeker niet in de textielketen. Daarom blijft Bo Weevil zich inzetten voor een écht duurzame wereld, waarin gecertificeerd biologisch katoen voor iedereen beschikbaar is.