PwC en Metabolic gaan samenwerken om de ESG-ambities van klanten en de eigen organisaties sneller te realiseren. Zo worden duurzaamheidsplannen van klanten vertaald naar concrete acties en wordt er geadviseerd over het rapporteren van niet-financiële informatie. Viviana Voorwald, ESG Lead bij PwC Nederland: “Om succesvol te blijven in een duurzame toekomst is het belangrijk dat organisaties ESG verankeren in de strategie en activiteiten. De economie moet een transitie doormaken om fundamenteel duurzaam te worden. PwC en Metabolic zijn hierin een goede match om daarbij te adviseren.”

PwC en Metabolic zijn koplopers op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) en duurzaamheidsstrategieën. De kracht van PwC ligt daarbij op ESG-strategie, transformatie, regelgeving, belasting en rapportage. Metabolic helpt organisaties met data analytics, impact measurement frameworks en onafhankelijk onderzoek. Metabolic ontwerpt en bouwt ook impactvolle ventures en demonstratieprojecten. Door gebruik te maken van doorontwikkelde software is Metabolic in staat om een belangrijk onderdeel van het ESG-strategie proces te automatiseren. Het gebruik van software om actiegerichte inzichten te bieden wordt steeds belangrijker in het strategie- en rapportageproces. De samenwerking combineert de expertise van PwC met de specifieke kennis en software van Metabolic op het gebied van biodiversiteit, duurzame waardeketens en initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan.

Eva Gladek, oprichter en CEO van Metabolic: “Het is belangrijk om samen te werken zodat we de transitie naar een duurzame economie kunnen versnellen. Metabolic is altijd op zoek naar samenwerkingen met de meest intrinsiek gemotiveerde en vooroplopende organisaties om samen te pionieren voor een betere toekomst. PwC heeft recent zelf een interne transformatie doorgaan met The New Equation. Samen met PwC kunnen we beleidsmakers begeleiden en met concrete projecten ambitieuze ideeën tot leven brengen.” Groot denken, dat is het motto van Gladek. “Wat kunnen we gezamenlijk doen om ervoor te zorgen dat in 2030 vijftig procent van de landbouw in de wereld duurzaam is? Dit is een voorbeeld van de ambitieuze doelen die we delen.”.

Foto: Van links naar rechts: Seadna Quigley – Chief Financial Officer Metabolic, Emmy Scholten – Commercial & Partnerships Director Metabolic, Mhairi Letcher – COO & General Counsel Metabolic, Eva Gladek – Founder & CEO Metabolic, Viviana Voorwald – ESG Lead PwC Nederland, Alexander Spek – Partner ESG Services PwC Nederland, Maarten van de Pol – lid raad van bestuur PwC Nederland, Veronique Roos-Emonds – lid raad van bestuur PwC Nederland