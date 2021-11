Nieuwe duurzame schoonloopcollectie Forbo Flooring houdt tot 95% van vocht en vuil bij deur tegen

Partner



Met haar nieuwe Coral World Series 2021 schoonloopcollectie bedient Forbo Flooring haar klanten nog beter op het gebied van esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De collectie – die bewezen tot 95 procent van het vocht & vuil tegenhoudt bij de deur en zorgt voor een uitnodigende entree – is uitgebreid met Coral Bright, Coral Interior en het Pro-Fit Quattro losleg installatiesysteem.

Coral Bright voorziet in frisse heldere kleuren, is zacht & comfortabel en geeft een vrolijke uitstraling aan de entree. De nieuwe deelcollectie is met name geschikt voor plekken waar de opname van vocht belangrijk is en het loopverkeer gemiddeld.

De tweede nieuwkomer, Coral Interior, is een – binnen de schoonloopmarkt – uniek product voor zowel de entree als circulatiezones. De vloer is beschikbaar in stroken en tegels waarmee de klant eenvoudig zelf een mooi vloerontwerp kan creëren. Interior is geschikt voor zwaar commercieel gebruik en makkelijk te combineren met de andere schoonloopvloeren van Forbo.

Daarnaast introduceert de vloerproducent met het Pro-Fit Quattro losleg installatiesysteem nog een innovatie. Met dit systeem worden de Coral tegels los geïnstalleerd, zonder gebruik van lijm. Dit maakt de vloer eenvoudig te verwijderen (voor hergebruik bijvoorbeeld) en daarmee dubbel duurzaam.

Duurzaamheid is vanzelfsprekend ook in deze collectie belangrijk voor Forbo. Zo worden Coral Welcome, Coral Brush en Coral Duo geproduceerd met Econyl 100 procent gerecycled garen, onder andere gemaakt uit afgedankte visnetten. Die grondstof wordt deels uit de zee gevist wat weer bijdraagt aan de vermindering van de plastic-soep in de oceanen. Welcome bevat daarnaast tuftdoek dat bestaat uit gerecyclede PET-flessen. De productie van de Coral World Series 2021 collectie (met 100 procent groene stroom) levert verder vrijwel geen afval op. Omdat de schoonloopvloer vuil en vocht absorbeert, heeft de klant minder water en schoonmaakmiddelen nodig voor het onderhoud van de rest van het gebouw. Coral is bovendien ftalaatvrij en derhalve een gezonde vloer.

Zoals gezegd, houdt Coral tot maar liefst 95 procent van het vuil en vocht bij de deur tegen. Dit betekent een besparing op de schoonmaaktijd tot wel 65 procent. Daarnaast wordt de levensduur van de vloeren erachter aanzienlijk verlengd omdat deze beter beschermd worden. De nieuwe collectie voorkomt verder glijpartijen van bezoekers, gasten, werknemers of andere gebruikers op regenachtige dagen. En bij de schoonmaak laten de Coral vloeren het vuil en vocht weer makkelijk vrij.

De nieuwe collectie heeft standaard de hoogste brandklasse voor textiele vloerbedekking. Dit maakt de ingang – die ook als nooduitgang dient bij calamiteiten -extra brandveilig.