Te midden van de overvloed aan niet-zo-groene producten en de opkomst van duurzamere opties, kan het lastig zijn om te kiezen. En laten we eerlijk zijn, is dat ‘milieuvriendelijke’ label wel echt te vertrouwen? Als Nederlanders raken we steeds meer verdwaald in het groene doolhof van keuzes. Kortom, keuzestress. Uit onderzoek* van Forbo Flooring Systems blijkt dat 69 procent van de Nederlanders het moeilijk vindt om milieuvriendelijke producten te herkennen. Toch vinden zij het aanbod hiervan belangrijk. Zo vindt 85 procent dat ieder bedrijf duurzamere productopties moet aanbieden.

Forbo Flooring Systems deelt drie belangrijke inzichten over duurzaam consumeren en leven:

1. We voelen ons niet verantwoordelijk



Klimaatverandering is vandaag de dag een vast onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Meer dan een derde van de Nederlanders (38%) maakt zich dan ook zorgen over het klimaat, maar voelt zich niet direct verantwoordelijk. Dat kan betekenen dat mensen zich niet persoonlijk betrokken voelen bij het aanpakken van klimaatproblemen of denken dat individuele acties weinig impact hebben op grote schaal. Toch is dit bewustzijn nodig om gezamenlijk te verduurzamen, en het begint al bij iedereen thuis. Hoewel deze taak soms overweldigend lijkt, zijn er al kleine stappen die je kunt zetten. Door afval te scheiden of kleding te verkopen in plaats van weg te gooien kun je al een positieve verandering teweegbrengen.

2. Recyclen moet eenvoudiger



Nederlanders lijken wel steeds meer duurzamere keuzes te maken in hun dagelijks leven. Of het nu gaat om minder vlees eten, het inzamelen van blikjes of het scheiden van afval. Opvallend genoeg voelt toch driekwart van de bevolking (74%) niet de behoefte om duurzamer te leven, of weten ze simpelweg niet hoe dat moet? Een kwart van de Nederlanders (26%) wil wel degelijk duurzamer leven, maar worstelt met de praktische invulling. Zo zou 72 procent vaker recyclen als het eenvoudiger wordt gemaakt. Bovendien heeft 69 procent moeite met het herkennen van duurzame producten. Er is dus nog werk aan de winkel om duurzaamheid voor iedereen haalbaar en herkenbaar te maken.

3. Niet-duurzaam gedrag bespreekbaar maken



Duurzamer leven gaat niet alleen om zelf betere keuzes maken, maar ook om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. Toch aarzelen we vaak om anderen echt aan te spreken op hun gedrag. Dit taboe moet doorbroken worden samen met het gevoel van ‘je neus niet in andermans zaken steken’. Zo durft 43 procent van de Nederlanders mensen in hun omgeving niet aan te spreken als ze niet duurzaam leven. Vooral in het Oosten van Nederland ervaart 61 procent dit dilemma, in vergelijking met 48 procent in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag).

“De ambitie om duurzamer te consumeren is een goed streven, maar in het dagelijks leven kan het een uitdaging zijn. Er zijn genoeg duurzame opties, maar hoe weet je zeker of je écht de juiste keuze maakt? Bedrijven kunnen hierbij helpen door bijvoorbeeld gedetailleerde, en door onafhankelijke specialisten gecontroleerde, productinformatie te bieden en actief kennis te delen over de duurzaamheid van hun producten. Hoe meer we als consumenten weten, hoe bewuster we keuzes kunnen maken voor een groenere wereld”, aldus Karen Mulder, Marketing Manager bij Forbo Flooring Systems.

*Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Forbo Flooring Systems onder 1.248 Nederlanders.