Met de lancering van een nieuwe ‘Zeeman is Zuinig’-campagne vraagt Zeeman TextielSupers, een van de grootste discount retailers, in maart extra aandacht voor de toekomst. In de nieuwe campagne wordt in het bijzonder een ode aan ‘Generatie Z’, ook wel ‘GenZ’, gebracht. Vergeleken met eerdere generaties is deze groep mensen verrassend zuinig en dat is goed nieuws voor de toekomst. Voor deze campagne wil Zeeman samen met Generatie Z optrekken om anderen te laten zien dat je op heel veel verschillende manieren zuinig kunt zijn. Zeeman speelt op deze ontwikkeling in met de introductie van een Zuinig-productlijn, bestaande uit kwalitatieve, tijdloze basics en alledaagse, herbruikbare producten. Bovendien organiseert Zeeman op zaterdag 19 maart door heel Europa een groot opgezette opruimdag. Op deze dag gaan Zeeman-medewerkers en klanten aan de slag met het opruimen van de buurten rondom Zeeman-filialen, want zuinig zijn doen we samen.

Zuinig zijn is heel gewoon



Iedereen heeft het tegenwoordig over duurzaam, maatschappelijk verantwoord, circulair, cradle to cradle en meer. Zeeman noemt dat gewoon ‘zuinig’. Zuinig als het gaat om mensen, maatschappij en milieu. Zo werkt de discount retailer sinds 2019 met de Fair Wear Foundation samen en met openbare productielocaties, is volgens het laatste MVO-jaarverslag 42% van het gebruikte katoen duurzaam en kunnen klanten sinds kort in alle Nederlandse filialen kleding inleveren voor hergebruik. Met de nieuwe Zuinig-productlijn en #zuinigtips, die in de campagne te zien zijn, laat Zeeman op een eenvoudige en praktische manier zien hoe eenieder zuinig kan zijn. Soms gaat het om kleine, vanzelfsprekende en dagelijkse handelingen die eenvoudig kunnen worden aangepast, zoals kapotte kleding niet weggooien, maar repareren of je lunch in een broodtrommel meenemen in plaats van boterhamzakjes te gebruiken.

“Zuinig zijn we altijd al. En we worden er steeds beter in, want het levert heel veel op. Niet alleen in de vorm van besparingen, maar ook winst voor mens, milieu en maatschappij. Door zuinig te zijn, kunnen we verantwoorde kwaliteit bieden voor de laagst mogelijke prijs”, aldus Arnoud van Vliet, Manager CSR & Quality bij Zeeman. “Met deze nieuwe campagne willen we mensen inspireren en laten zien dat zuinig zijn helemaal niet ingewikkeld is, maar eigenlijk heel normaal gedrag. We hoeven niet altijd mee te doen aan de laatste modetrends of weer water in een wegwerpflesje te kopen. Generatie Z is hier in onze ogen een toonaangevend voorbeeld van, dus is de campagne ook meteen aan ode aan hen. Samen kunnen wij het verschil maken.”

Internationale actiedag om de buurt op te ruimen

Om mensen ook actief te helpen om zuinig te zijn op hun buurt, gaat Zeeman met zo veel mogelijk mensen de buurt opruimen. Op zaterdag 19 maart gaan Zeeman-medewerkers en klanten vanuit alle 1.300 winkels tussen 14.00 uur en 15.00 uur door heel Europa aan de slag. Zeeman stelt per winkel een aantal grijpers en hesjes beschikbaar. Het opruimen is geen eenmalige actie, want het hele jaar door kunnen bij Zeeman hesjes en grijpers worden geleend om de buurt op te ruimen. Zo laat de discounter zien dat zuinig zijn op heel veel manieren kan en er voor iedereen wel een manier is om dit te doen, want zuinig zijn levert gewoon veel op. Voor iedereen.Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met Persuade. Voor meer informatie zie www.zeeman.com/zuinig.