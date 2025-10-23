Het ontwerp van de nieuwe Jersey Travel Backpack van Trust is afgestemd op het moderne leven in al zijn vormen. De rugzak biedt gemak en comfort voor de forens, de zakenreiziger of de drukke stadsbezoeker. Met een ruime inhoud van 25 liter, combineert deze woon-werkverkeerrugzak een praktische én duurzame oplossing voor mensen die veel onderweg zijn. De IPX4 waterbestendige PU-gecoate materialen, gesealde ritsen en de sluitflap beschermen je spullen tegen een plotselinge regenbui. In het gemakkelijk toegankelijke en schokbestendige laptopvak kunnen apparaten tot 17 inch veilig worden vervoerd.

Gemak en comfort

De Jersey is handig ingedeeld in overzichtelijke compartimenten. Dankzij het volledig te openen hoofdvak, de vier vakken met ritssluiting en de handige vakken aan de boven- en zijkant heb je je essentiële spullen snel bij de hand. In de zijvakken neem je veilig je waterflessen mee, en dankzij de trolleyriem bevestig je de rugzak moeiteloos aan je koffer voor zorgeloos reizen. De verstelbare, gevoerde schouderbanden en een extra borstriem zorgen voor optimaal draagcomfort, terwijl het ingebouwde AirTag-vakje voorkomt dat je de rugzak ooit kwijtraakt.

Duurzaam

De Jersey Travel Backpack is duurzaam ontworpen en gemaakt van 19 gerecyclede PET-flessen. Zo reis je milieubewuster zonder dat je hoeft in te boeten aan functionaliteit. Een rugzak die het dagelijks leven een beetje lichter maakt, waar de dag je ook brengt.

De Jersey Travel Backpack is nu verkrijgbaar voor de adviesprijs van € 69,99.