Op 16 maart ging een pilot van start op acht milieustraten in Nederland om meer afgedankte elektronische apparaten een tweede leven te geven. De pilot maakt onderdeel uit van het Icoonproject Tweedehands van de Lang Leve Elektronica (LLE) Coalitie. Door apparaten al bij het inleveren beter te scheiden, moeten meer producten geschikt blijven voor hergebruik. De pilot test twee nieuwe inzamel- en sorteermethoden.

Tijdens het startmoment van de pilot op het nieuwe Plein voor Hergebruik in de milieustraat van Meerlanden in Nieuw-Vennep overhandigde Erik Schalk, LLE-stuurgroeplid, symbolisch het eerste apparaat voor hergebruik aan Angeline Kierkels, directeur van Meerlanden. De pilot loopt tot en met juni 2026 en wordt uitgevoerd op milieustraten door heel Nederland: in Groningen, Weert, Hillegom, Lisse, Nieuw-Vennep, Amersfoort, Nijmegen en Roosendaal. Het doel is om te onderzoeken hoe milieustraten, sorteercentra en andere partners beter kunnen samenwerken om hergebruik van elektronica te vergroten.

Langere levensduur elektrische apparaten

Elektronische apparaten worden vaak afgedankt terwijl ze nog goed werken of relatief eenvoudig te repareren zijn. In Nederland komt jaarlijks ongeveer 22 kilo elektrisch en elektronisch afval per inwoner vrij, samen goed voor ongeveer 390 miljoen kilo per jaar. Een deel van deze apparaten is nog geschikt voor hergebruik. Door apparaten beter te scheiden en zorgvuldig in te zamelen, kunnen waardevolle producten en onderdelen behouden blijven. De LLE Coalitie, een samenwerkingsverband van partijen uit de elektronicabranche, zet zich daarom in voor het verlengen van de levensduur van elektrische apparaten.

Testen nieuwe inzamelmethoden op milieustraten

Milieustraten spelen een belangrijke rol in dit proces. Veel afgedankte elektrische apparaten worden hier ingeleverd. Door al op deze locaties beter te selecteren welke apparaten nog geschikt zijn voor hergebruik, kunnen meer producten een tweede leven krijgen. Tijdens de pilot worden daarom nieuwe inzamelmethoden getest op verschillende milieustraten. Daarbij wordt onder andere gewerkt met speciale emballagemiddelen die apparaten beter beschermen tijdens transport. Er wordt op twee manieren ingezameld. Op vier milieustraten sorteren bezoekers geselecteerde apparaten zelf in een speciaal inzamelmiddel. Op de vier andere locaties beoordelen medewerkers de ingeleverde apparaten en leggen zij geschikte producten apart. De pilot richt zich op productgroepen waarvoor vraag is op de tweedehandsmarkt en die relatief makkelijk te vervoeren zijn. In de basisvariant gaat het om audioapparatuur, spelcomputers en spiegelreflexcamera’s. In een uitgebreidere variant worden daarnaast ook stofzuigers, bonen-koffiemachines, elektrisch gereedschap en elektrische tandenborstels ingezameld. De ingezamelde apparaten worden via de bestaande logistiek naar een regionaal sorteercentrum vervoerd. Daar wordt bepaald welke producten geschikt zijn voor hergebruik en welke alsnog worden gerecycled.

Samenwerking in de keten

De LLE Coalitie, een samenwerkingsverband van partijen uit de elektronica- en afvalbranche, zet zich met verschillende Icoonprojecten in voor het verlengen van de levensduur van apparaten. Het Icoonproject Tweedehands richt zich specifiek op het stimuleren van hergebruik van afgedankte elektronica. Hierin werken Stichting OPEN, de NVRD, Road2Work, Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) en Midwaste samen. Deze pilot wordt uitgevoerd door een samenwerking van gemeenten, milieustraten, regionale sorteercentra en partners uit de reparatie- en hergebruiksector. Tijdens de pilot wordt gemonitord hoeveel apparaten worden ingezameld en hoeveel daarvan geschikt zijn voor hergebruik. Daarna worden de resultaten geëvalueerd. Als de aanpak succesvol blijkt, kan deze in de toekomst op meer milieustraten in Nederland worden toegepast.