Bandenslijpsel is net als zwerfplastic een grote bron van microplastics in het milieu. Bij iedere regenbui spoelen er microscopisch kleine rubberdeeltjes van het wegdek de berm in. Een nieuwe Nederlandse innovatie, het Eco Roadside Filtration System (ERF), biedt nu een praktische oplossing: het systeem vangt het ongewenste materiaal op vóórdat het zich verder verspreidt.

Van 18 tot en met 20 mei 2026 vindt op testlocatie InnovA58 aan de A58 tussen Eindhoven en Tilburg de eerste praktijkproef plaats met het ERF-systeem. De pilot wordt uitgevoerd door Joosten Groep in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans. Op InnovA58 geeft Rijkswaterstaat marktpartijen de ruimte om innovaties op het gebied van infrastructuur en een duurzame leefomgeving te testen.

Bermen: bij regen spoelen kleine rubberdeeltjes de berm in

Het aantal auto’s in Nederland blijft groeien. Meer auto’s betekent ook meer banden op de weg en dus meer bandenslijpsel. Tijdens het rijden komen kleine rubberdeeltjes op het wegdek terecht. Bij regen spoelen deze deeltjes naar de berm.

Het ERF-systeem: filteren aan de bron

Het ERF-systeem van Joosten Groep grijpt in vóór het slijpsel de berm instroomt. Door het water aan de wegrand te filteren, wordt het bandenslijpsel afgevangen en kan water schoner de berm bereiken. Dit heeft direct effect op de kwaliteit van het grondwater én op de berm als natuurlijk oppervlak. Het resultaat: schonere bermen en regenwater dat ter plekke van waarde is tegen uitdroging van de ondergrond.

“De gevolgen van bandenslijpsel kunnen op deze manier aangepakt worden. Met het ERF-systeem laten we zien dat je het vervuilingsprobleem kunt aanpakken op de plek waar het ontstaat. Aan de rand van de weg. De pilot bij InnovA58 is een belangrijke stap om te bewijzen dat dit systeem op schaal werkt en een structurele bijdrage levert aan schonere bermen,” aldus Marco Hazenkamp, Technisch Specialist van Joosten Groep.

Praktijkproef op de A58

Van 18 tot en met 20 mei 2026 wordt het ERF-systeem voor het eerst gerealiseerd. Op de testlocatie InnovA58 van Rijkswaterstaat brengen de partijen theorie en praktijk samen. In het najaar van 2026 worden de onderzoeksresultaten gedeeld. Begin 2027 presenteert Joosten Groep de innovatie op Infra-Tech, de toonaangevende vakbeurs voor de infrasector.

Over Joosten Groep

Joosten Groep ontwikkelt innovatieve systemen voor duurzaam infrastructuurbeheer. Met het ERF-systeem richt het bedrijf zich op het structureel terugdringen van microplasticvervuiling langs het Nederlandse wegennet.

Over InnovA58

Aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters, tussen Eindhoven en Tilburg, heeft Rijkswaterstaat testlocatie InnovA58. Hier test zij innovaties op het gebied van infrastructuur en een duurzame leefomgeving. Rijkswaterstaat doet dat vanuit haar ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Om dat doel te bereiken werkt ze samen met marktpartijen, provincie, gemeenten, waterschappen en kennisinstituten. Op het testterrein staan duurzame innovaties op het gebied van asfalt, wegmarkering, geluidsschermen, waterbeheer, klimaatadaptatie, biobased bouwen en energie. Als de testen succesvol verlopen, kunnen innovaties breder worden toegepast in andere projecten.