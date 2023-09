Nieuw van GRO: de Vegan Borrel Box. Zes moderne snacks van topsnackmakers in één handige doos van tien porties. Pure smaken, 100% plantaardig en lokaal, perfect voor alle vegan, vega en flex-borrelaars op je terras, club of restaurant. Vanaf nu verkrijgbaar in de betere groothandel. Kom ze voor het eerst allemaal proeven op de horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam.

Trend en markt

Nederlanders zijn dol op bitterballen. Met zijn allen eten we zeker 300 miljoen mini snacks per jaar, en ‘bitterballen bij de borrel’ is zelfs opgenomen als Nederlands Immaterieel Cultureel Erfgoed. Net als in de rest van de markt, verschuift de vraag steeds meer naar plantaardige snacks. Meer dan de helft van Nederland is veganist, vegetariër of flexitariër. Tegelijkertijd staat de druk steeds meer op het personeel in de horeca, wat noodzaakt tot gemak en efficiency in de keuken. Met dat alles in het achterhoofd, werkte GRO het afgelopen jaar samen met collega vegan-snackmakers aan de nieuwe Vegan Borrel Box.

Zes plantaardige snacks

De Vegan Borrel Box is de allereerste 100% plantaardige bittergarnituur van Nederland. In één doos vind je tien keer zes verschillende plantaardige topkwaliteit snacks met dezelfde baktijd. Snel, efficiënt en gemakkelijk, ze kunnen allemaal tegelijk in de frituur. Dit zijn ze:

Oesterzwam bitterbal – Al sinds 2013 het succesnummer van GRO, en nu helemaal vegan. Gemaakt van circulaire oesterzwammen, lokale knolselderij en peterselie. Een lekkere bal met een goede kraak, en een zachte romige vulling vol textuur.

Oesterzwam nugget – een vegan variant van de klassieke Amerikaanse chicken nugget. Als je niet zeker wist dat het plantaardig was, zou je het niet geloven. Stevige bite, milde smaak.

Wakame minikroketje – speciaal ontwikkeld voor GRO. Een spannend klein umami-bommetje met Japans zeewier van Hollandse bodem, zonder ei en met ragout van plantaardige room.

Veganette – een Aziatisch/Hollandse fusion-snack met een vulling van kool, prei, paprika en selderij in een lichte curry, ontwikkeld door topsnackmaker en vriend van GRO Piet Laan.

Lasagnette – de eerste Italiaanse borrelsnack, ook ontwikkeld door Piet Laan. Gemaakt met tagliatelle, aubergine, tomaten en Italiaanse kruiden in een dunne krokante kroket.

Mini loempia – de klassieker, met glasnoodles, prei, wortel. Kraakt van buiten en is interessant van binnen. Eigenlijk alles wat je van een goede loempia verwacht, maar dan helemaal plantaardig.

Drie tot vier minuten bakken op 175 graden, en dan serveren met plantaardige (citroen)mayo, vegan mosterd en chilisaus.

De Vegan Borrel Box is voor het eerst te zien en te proeven op de Gastvrij Rotterdam tussen 18 en 20 september in Ahoy. Kom ook. Je vindt het team van GRO in hal 5, standnummer 5.424. Vanaf 22 september verkrijgbaar bij onder andere Sligro, Bidfood, Hanos, Honcras en VHC.